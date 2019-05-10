Футбол

Моура признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионовЧемпионат 06:47

УЕФА на своём официальном сайте огласил имя лучшего футболиста игровой недели в Лиге чемпионов.
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Лукас Моура - игрок недели в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс07:36

Моура признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

РИА Новости07:31

Моура – игрок недели в Лиге чемпионов

Sports.ru07:58

Моура признан лучшим игроком ответных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

Sport24.ru07:07

Моура признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Чемпионат06:47

Определён лучший игрок недели Лиги чемпионов

Sport.ru08:13

Моура — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Матч ТВ07:14
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Происшествия

По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами

Обновлено в 09:32
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России дизельных кроссоверов

Обновлено в 01:21
Происшествия

В Амурской области рухнул автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
Обновлено в 08:03
Общество

Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США

Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Политика

Коломойский назвал премьер-министра, который бы его устроил

Олигарх Игорь Коломойский считает, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после победы Владимира Зеленского на президентских выборах может претендовать на должность премьер-министра страны.
Обновлено в 08:07
Политика

В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив

Претензии Украины на Керченский пролив, заявленные в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге, неуместны, сообщил РИА Новости Александр Молохов, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России.
Обновлено в 09:49
Общество

Стивен Сигал оценил главный парад Победы

Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Политика

В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе

Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие

Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Обновлено в 09:39
Хоккей

Российские хоккеисты начинают участие на ЧМ матчем с норвежцами

Обновлено вчера в 18:20
Политика

В Раде выступили против инаугурации Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья»

Депутат Верховной рады Олег Куприенко заявил, что нельзя проводить инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая, так как этот день является «гнилым воскресеньем».
Обновлено в 04:45
Футбол

«Динамо» и «Ростов» голов не забили

Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли определить победителя в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

В Бенине пропали двое туристов из Франции

Двое французских туристов пропали в Бенине на границе с Буркина-Фасо, передает VOA Africa со ссылкой на заявления местных властей от 4 мая.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Кино

В Грозном рассмотрят иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона

Чеченский писатель Руслан Закриев заявил РИА Новости, что Заводской суд Грозного рассмотрит по существу его иск о признании соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 09:14
Общество

Болгарский журналист подарил крымскому дворнику путевку в Москву

Обновлено в 04:00
Происшествия

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

В Бельгии сообщили о махинациях беженцев с сексуальной ориентацией

Сопредседатель оппозиционной в Бельгии партии "Список Дестекса" и глава Европейского центра стратегических исследований и безопасности Клод Монике сообщил о махинациях беженцев с сексуальной ориентацией при подаче прошений о предоставлении политического убежища в этой европейской стране.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Певицу МакSим могут выписать через неделю

Обновлено в 08:58
Армия и оружие

WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США

«Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму возможное число жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.
Обновлено вчера в 18:25
Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Политика

Лавров заявил о расхождениях России и Японии по мирному договору

Обновлено в 05:59
Политика

Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления

Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Вандалы осквернили могилы советских воинов на востоке Германии

Неизвестные осквернили советский мемориал в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии.
Обновлено в 08:54
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Лукас Моура
Бразильский футболист
Бразильский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Бразилии.
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