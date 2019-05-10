Футбол
Моура признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионовЧемпионат 06:47
УЕФА на своём официальном сайте огласил имя лучшего футболиста игровой недели в Лиге чемпионов.
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Происшествия
По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Амурской области рухнул автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
Обновлено в 08:03
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Коломойский назвал премьер-министра, который бы его устроил
Олигарх Игорь Коломойский считает, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после победы Владимира Зеленского на президентских выборах может претендовать на должность премьер-министра страны.
Обновлено в 08:07
Политика
В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
Претензии Украины на Керченский пролив, заявленные в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге, неуместны, сообщил РИА Новости Александр Молохов, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России.
Обновлено в 09:49
Общество
Стивен Сигал оценил главный парад Победы
Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Политика
В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе
Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве
Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Обновлено в 09:39
Хоккей
Российские хоккеисты начинают участие на ЧМ матчем с норвежцами
Обновлено вчера в 18:20
Политика
В Раде выступили против инаугурации Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко заявил, что нельзя проводить инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая, так как этот день является «гнилым воскресеньем».
Обновлено в 04:45
Футбол
«Динамо» и «Ростов» голов не забили
Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли определить победителя в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
В Бенине пропали двое туристов из Франции
Двое французских туристов пропали в Бенине на границе с Буркина-Фасо, передает VOA Africa со ссылкой на заявления местных властей от 4 мая.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Кино
В Грозном рассмотрят иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона
Чеченский писатель Руслан Закриев заявил РИА Новости, что Заводской суд Грозного рассмотрит по существу его иск о признании соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
В Бельгии сообщили о махинациях беженцев с сексуальной ориентацией
Сопредседатель оппозиционной в Бельгии партии "Список Дестекса" и глава Европейского центра стратегических исследований и безопасности Клод Монике сообщил о махинациях беженцев с сексуальной ориентацией при подаче прошений о предоставлении политического убежища в этой европейской стране.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Певицу МакSим могут выписать через неделю
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США
«Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму возможное число жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Вандалы осквернили могилы советских воинов на востоке Германии
Неизвестные осквернили советский мемориал в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии.
Обновлено в 08:54