Футбол

Моура признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионовЧемпионат 06:47

УЕФА на своём официальном сайте огласил имя лучшего футболиста игровой недели в Лиге чемпионов.
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Моура признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Чемпионат06:47

Моура признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

РИА Новости07:31

Моура — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Матч ТВ07:14

Моура признан лучшим игроком ответных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

Sport24.ru07:07

Лукас Моура - игрок недели в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс07:36

Определён лучший игрок недели Лиги чемпионов

Sport.ru08:13

Моура – игрок недели в Лиге чемпионов

Sports.ru07:58
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Футбол

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Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

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Происшествия

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Армия и оружие

Запад прорабатывает захват Калининграда

Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
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Политика

Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.
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Политика

В посольстве РФ отреагировали на заявление главы МВД Эстонии

Глава МВД Эстонии утверждал, что 5,2% эстонских земель якобы принадлежат России, а Москва отказывается обсуждать этот вопрос.
Обновлено в 02:22
Хоккей

ЧМ-2019. Форвард «Колорадо» Джост сыграет за сборную Канады

Нападающий «Колорадо» Тайсон Джост примет участие в ЧМ-2019. Хоккеист принял предложение сборной Канады выступить на турнире.
Обновлено в 12:19
Политика

В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе

Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.
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Происшествия

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Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
Обновлено в 08:03
Здоровье

Главврач одной из больниц Самарской области отправлен в отставку

Министр регионального минздрава Михаил Ратманов отправил в отставку главврача Большечерниговской ЦРБ и назначил исполняющего обязанности.
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Космос

Blue Origin показала лунный посадочный модуль

Обновлено в 05:21
Культура

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Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм "Памяти Сергея Доренко", об этом в пятницу сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба телеканала.
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Происшествия

В Москве эвакуировали два ТЦ после сообщений о минировании

Свыше 2,2 тысячи человек эвакуировали из торговых центров "Клен" и "Тройка" в Москве после анонимных сообщений с угрозами "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
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Кино

Стало известно об участии сестер Вачовски в перезапуске «Матрицы»

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В Раде предложили возможный срок инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Сугоняко зарегистрировал проект постановления, согласно которому инаугурация избранного президента Владимира Зеленского должна пройти 1 июня.
Обновлено в 13:54
Футбол

Юношеская сборная России потерпела третье поражение на Евро-2019

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Венгрии в матче группового этапа чемпионата Европы 2019 года по футболу среди юношеских команд (U-17).
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес

Мать Собчак поддержала Виторгана после его критики Дня Победы

Члена Совета Федерации Людмила Нарусова прокомментировала слова бывшего мужа своей дочери Ксении Собчак - Максима Виторгана - о праздновании Дня Победы в России.
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Экономика

Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
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В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

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Происшествия

Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты

Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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Лукас Моура
Бразильский футболист
Бразильский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Бразилии.
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