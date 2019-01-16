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Motorola возродит культовую раскладушку RAZRФАН 17:33
Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что смартфон будет представлен в феврале 2019 года.
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Американская компания Nike представила умные баскетбольные кроссовки с функцией автоматической шнуровки.
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