Гаджеты

Motorola перевыпустит культовую раскладушку RAZRLenta.ru 16:07

Компания Motorola разрабатывает новую версию раскладного телефона RAZR. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Источник издания рассказал, что смартфон будет в том же форм-факторе раскладушки и получит складной дисплей.
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Motorola перевыпустит культовую раскладушку RAZR

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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 17:26, Ашберн
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Возросло число жертв в результате взрыва газа в Тбилиси

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YouTube запретил публиковать угрожающие жизни и здоровью флешмобы

Администрация видеохостинга YouTube обновила правила для пользователей и запретила публиковать видео с так называемыми челленджами, выполнение которых может привести к серьезным травмам или смерти.
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Авто

BMW показала на тизере обновленный седан BMW 7-Series

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Гаджеты

Motorola перевыпустит культовую раскладушку RAZR

Обновлено в 16:07
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Как и БАК, новый коллайдер появится возле Женевы, но его тоннель будет почти в четыре раза длиннее – 100 км против нынешних 27-ми.
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Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России

Наиболее вероятным кандидатом в представители России на международном песенном смотре "Евровидение", который в этом году пройдет в Тель-Авиве, Израиль, назван 35-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев.
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Общество

Первый в мире отель с роботами начал избавляться от них

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Кино

Вышел тизер новых «Охотников за привидениями»

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Google переименовал детские сады Москвы в крематории

Сервис Google Maps переименовал 16 детских садов Москвы в крематории.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Конфликт ученицы и завуча школы в Тольятти попал на видео

Обновлено в 13:05
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Правительство Мэй сохранило доверие парламента

Обновлено в 16:04
Политика

Штаты угрожают выйти из ДРСМД 2 февраля

США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не начнет его соблюдать.
Обновлено в 12:19
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Захватившие российских моряков пираты вышли на связь

Российские моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе, живы и содержатся в приемлемых условиях.
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Футбол

Гол Роналду принес «Ювентусу» победу в Суперкубке Италии

Обновлено в 14:35
Армия и оружие

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Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено в 09:59
Происшествия

WSJ: власти США заподозрили Huawei в уголовных преступлениях

Федеральные власти США проводят расследование в отношении китайской компании Huawei, ее подозревают в похищении коммерческой информации у американских партнеров.
Обновлено в 16:07
Политика

Ирландцы навестили шпиона Уилана в тюрьме

Ирландцы провели с Уиланом около часа, он попросил передать их кое-какие сообщения для семьи.
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Рендер нового iPhone XI с тремя задними камерами опубликовали в Сети

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Общество

В Нью-Йорке взорвали часть старого моста через Гудзон

Управляемый взрыв восточной части моста Таппан Зи через реку Гудзон произведен в Нью-Йорке.
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Британский автопроизводитель McLaren презентовал родстер 600LT Spider и продемонстрировал его силовые характеристики на треке.
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Лин Бин рассказал, что расширенный на весь экран сканер отпечатка пальца у будущих моделей Xiaomi в 15 раз превышает сканер, который привычно расположен на задней панели смартфонов компании.
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Армия и оружие

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Экономика

Сбербанк вернул себе звание самой дорогой компании России

Сбербанк обогнал по капитализации «Роснефть» по итогам торгов Московской биржи в среду, вновь став самой дорогой российской компанией, свидетельствуют данные торговой площадки.
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