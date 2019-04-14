Мостовой оценил шансы «Аякса» в матче с «Ювентусом» в Лиге ЧемпионовСобеседник 07:53

Экс-футболист Александр Мостовой считает, что «Аяксу» следует искать свои шансы в атаке в матче с «Ювентусом». В разговоре с Sovsport.ru бывший игрок «Сельты» заявил, что опыт игры с «Реалом» может помочь клуб из Амстердама в противостоянии со «старой синьорой».

Мостовой оценил шансы «Аякса» в матче с «Ювентусом» в Лиге Чемпионов

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