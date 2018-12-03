Футбол

Мостовой назвал сборную России фаворитом отборочной группы Евро-2020
ФАН
вчера в 21:18

Жеребьевку чемпионата Европы 2020 года прокомментировал бывший футболист сборной России Александр Мостовой. Он назвал российскую сборную фаворитом отборочной группы Евро-2020.
ФАНвчера в 21:18
с чего всё началось

Группа жизни: жребий был благосклонен к РФ в квалификации Евро-2020

В Дублине состоялась жеребьевка, в ходе которой Россия узнала своих соперников в квалификационном турнире чемпионата Европы 2020 года. Наша сборная оказалась в группе I вместе с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.
Известиявчера в 16:00

Подробнее о событии

Александр Мостовой: «Не нужно зацикливаться на соперничестве с бельгийцами»

Матч ТВ00:31

Александр Мостовой: «Не нужно зацикливаться на соперничестве с бельгийцами»

Sportbox.RU00:31

Эксперт сделал прогноз для сборной России в группе Евро-2020

ТК Звездавчера в 21:45

Эксперт назвал сборную России фаворитом отборочной группы Евро-2020

Газета.Ruвчера в 20:53

Сборной России повезло с корзинами

Коммерсантъвчера в 16:58

Чем обернётся для России провал на Евро-2020

News.ruвчера в 10:58

Мостовой: сборной России по футболу повезло с жеребьевкой отбора ЧЕ-2020

ТАССвчера в 08:30
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 06:44, Ашберн
Футбол

КДК РФС даст оценку оскорбительным кричалкам фанатов «Спартака»

Обновлено в 06:09
Футбол

Хьюз покидает пост главного тренера «Саутгемптона»

"Саутгемптон" заявил, что ведет поиски нового главного тренера.
Обновлено в 06:35
Футбол

На матче «Арсенал» – «Зенит» ожидается около 10 тысяч зрителей

Как сообщает sports.ru, на главном стадионе Тулы ожидается примерно 10 тысяч зрителей, гостей поддержат около 700 болельщиков.
Обновлено в 06:30
Футбол

Марадона попытался ударить фаната после матча в Мексике

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона, ныне тренер мексиканского клуба «Дорадос», попытался ударить фаната после матча с «Атлетико Сан-Луис», сообщает Milenio.
Обновлено в 06:34
Футбол

Чичарито хочет покинуть «Вест Хэм» и вернуться в Испанию

Мексиканский нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес намерен в это трансферное окно сменить клубную прописку и вернуться в Испанию.
Обновлено в 06:02
Футбол

«Ростов» провёл матч с ЦСКА в стиле GTA San Andreas

2 декабря «Ростов» и ЦСКА провели матч в стиле GTA: San Andreas.
Обновлено в 06:10
Футбол

Неймар забил 30 голов в 32 матчах чемпионата Франции

Форвард ПСЖ Неймар забил гол в матче против "Бордо" в рамках очередного тура Лиги 1. Для бразильца это уже 30 мяч в 32 матчах чемпионата Франции.
Обновлено в 05:11
Футбол

Рабьо отказался вести с «ПСЖ» переговоры о новом контракте

Обновлено в 05:33
Футбол

«Спартак» подпишет контракт с защитником «Флуминенсе»

Московский «Спартак» подпишет контракт с защитником бразильского «Флуминенсе» Айртоном Лукасом. Об этом сообщает издание Globo Esporte.
Обновлено в 05:44
Футбол

«Спартак» решил вопрос с возвращением Бакаева из аренды

Как стало известно "СЭ", красно-белые договорились с тульским "Арсеналом" о досрочном возвращении из аренды 22-летнего атакующего хавбека Зелимхана Бакаева.
Обновлено в 06:31
Футбол

Исполком УЕФА утвердил создание нового Еврокубкового турнира

Как ожидается, новый турнир позволит клубам из менее конкурентно способных чемпионатов принимать участие в Еврокубках.
Обновлено в 06:25
Футбол

Футболист «Зенита» тренировался с Туктамышевой ради больного ребенка

Обновлено в 06:39
Футбол

Скауты «Арсенала» просматривали Ундера в матче «Рома» – «Интер»

Как сообщает Football Italia, на матче римлян с миланским «Интером» в 14-м туре итальянской Серии А (2:2), который состоялся 2 декабря, за игрой турецкого футболиста наблюдали скауты лондонского «Арсенала».
Обновлено в 05:57
Футбол

Стало известно расписание матчей сборной России в отборе на Евро-2020

Уже известно, что свою первую встречу команда Станислава Черчесова проведёт против Бельгии 21 марта на выезде, а завершится отборочный турнир матчем в Сан-Марино 19 ноября.
Обновлено в 06:31
Футбол

«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на второе место в серии А

В матче 14-го тура чемпионата Италии Рома сыграла вничью с Интером 2:2.
Обновлено вчера в 22:45
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Александр Мостовой
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник. Один из лучших футболистов в истории сборной России.
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Страна, являющаяся автономной административно-политической частью Великобритании. Занимает северную часть острова Великобритания и граничит по суше с Англией. С других сторон омывается морями Атлантического океана: Северным морем на востоке, Северным проливом и Ирландским морем на западе и юго-западе. Помимо территории на основном британском острове Шотландии также принадлежат около 790 малых островов, большинство из которых необитаемы.
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