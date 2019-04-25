Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через ВолгуВедомости вчера в 16:47

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ведомости»: строительство моста через Волгу за 140 млрд рублей могут поручить компании Ротенберга

Коммерсантъ02:59

Компания Ротенберга может построить мост через Волгу в Самарской области

Реальное время02:34

«Ведомости»: строительством моста через Волгу за 140 миллиардов рублей займется компания Ротенберга

Дождь03:00

Компания Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу за 140 млрд рублей

Znak.com01:58

Компания Ротенберга может построить мост через Волгу. Он станет одним из самых дорогих после Крымского моста

БИЗНЕС Online00:28

Компания Мостотрест Аркадия Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу

Эхо Москвы02:30

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Ведомостивчера в 16:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:38
Космос

Пасха в 2019 году может стать последней для жителей Земли, - учёные

Учёные предвещаю апокалипсис на Пасху. По мнению специалистов, планету окутает холод и придет вечная мерзлота.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес

ММКФ завершен: звезды кино вновь прошли по красной дорожке

У театра «Россия» на Пушкинской площади прошла красная дорожка Московского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 12:52
Политика

Путин разрешил выдавать российские паспорта в ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин разрешил выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено 24 апреля в 08:08
Происшествия

В ДТП на востоке Москвы один человек погиб и пятеро пострадали

Один человек погиб, пятеро пострадали при столкновении четырех легковых машин на востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

Собчак упрекнула Бузову за концерты «для бедных»

Обновлено вчера в 06:08
Общество

Первый канал объяснил отказ от участия главы BlaBlaCar в передаче

Ранее генеральный директор компании BlaBlaCar Ирина Рейдер написала в Facebook, что редакторы Первого канала передумали приглашать ее в качестве эксперта в программу «Доброе утро».
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия

При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек

Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает в четверг "Би-Би-Си".
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Глава отдела подразделения ФСБ задержан по подозрению во взятках

Руководителя отдела подразделения ФСБ России Кирилла Черкалина задержали по подозрению в особо крупных взятках, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:17
Музыка

Глава Приморья назвал любимые русские песни Ким Чен Ына

Глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын любит русские песни, в том числе «Катюшу», «Вечер на рейде» и «Миллион алых роз».
Обновлено в 02:43
Политика

Путин утвердил показатели оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей субъектов, документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 02:41
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В США начался суд по делу эмигрантки, подозреваемой в мошенничестве

В Нью-Йорке начался суд по делу русской эмигрантки Анны Сорокиной, которая якобы «выдавала себя за наследницу огромного состояния и получила доступ к высшему обществу в США».
Обновлено 24 апреля в 02:45
Общество

ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело в четверг официальную страницу в социальной сети Instagram.
Обновлено вчера в 16:46
Политика

Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Путешествия

Отдыхающих в Турции туристов попросили доедать всю еду в отелях

Туристов, которые отдыхают в отелях системы «все включено» в Турции, попросили не оставлять на тарелках еду, которую они берут во время трапез, чтобы сократить количество отходов.
Обновлено в 03:18
Происшествия

В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки

В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:46
Общество

Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

Обновлено вчера в 08:28
Политика

Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы

Министерство юстиции США захотело получить информацию о возможных связях украинских деятелей с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, заявил президент Дональд Трамп телеканалу Fox News.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 03:40
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Футбол

«Реал» не сомневается в подписании Азара и Погба

По информации Sky Sports, в мадридском "Реале" не сомневаются в покупке бельгийского и французского футболистов.
Обновлено в 03:28
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Экономика

У дорожных камер зафиксированы нарушения

На основании проверки прокуратуры УФАС по Вологодской области в конце 2018 года признал «Ростелеком» и «Техносервъ А/C» заключившими картельный сговор, в действиях ЦОРБ также выявлены нарушения законодательства.
Обновлено вчера в 18:36
Кино

Стали известны гонорары актеров из «Мстителей»

Стало известно, сколько денег заработали актеры, которые исполнили главные роли в серии фильмов студии Marvel о «Мстителях».
Обновлено вчера в 21:51
Энергетика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Общество

Половина россиян не смогла назвать смысла празднования Пасхи

Только половина опрошенных россиян, по данным ВЦИОМа, смогла правильно ответить на вопрос о том, что именно празднуют в Пасху.
Обновлено в 03:53
Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

Обновлено в 02:20
Политика

Си Цзиньпин подарил Путину «Легендарного шелкового скакуна»

Обновлено в 04:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное