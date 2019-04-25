Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через ВолгуВедомости вчера в 16:47

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
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«Мостотрест» будет претендовать на строительство моста через Волгу

РИА Новости04:55

Стали известны подробности новой мегастройки России

Lenta.ru04:35

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Ведомостивчера в 16:47

Компания Мостотрест Аркадия Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу

Эхо Москвы02:30

Компания Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу за 140 млрд рублей

Znak.com01:58

«Ведомости»: строительством моста через Волгу за 140 миллиардов рублей займется компания Ротенберга

Дождь03:00

«Ведомости»: строительство моста через Волгу за 140 млрд рублей могут поручить компании Ротенберга

Коммерсантъ02:59
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 10:23, Ашберн
Футбол

Вячеслав Караваев: «Нельзя не смотреть на предложения из России»

Важно, какие будут ставиться цели, всем хочется выступать на высоком уровне, — сказал Караваев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 08:39
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика

Правительство расширит полномочия РАН в долгосрочных исследованиях

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении полномочий Российской академии наук в разработке долгосрочных фундаментальных исследований.
Обновлено в 09:41
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В Москве загорелся университет имени Губкина

Студентов и преподавателей университета нефти и газа имени Губкина эвакуировали из-за вспыхнувшего в здании пожара.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

Новейшая боевая платформа «Бумеранг» может получить модуль «Кинжал»

Перспективную российскую колесную платформу "Бумеранг" можно вооружить дистанционно-управляемым боевым 57-мм модулем "Кинжал", заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Красноярске загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»

В Красноярске загорелась крыша одного из корпусов оборонного завода "Красмаш", сообщает краевой главк МЧС.
Обновлено в 09:24
Политика

В WikiLeaks считают, что США хотят обвинить Ассанжа в шпионаже

Власти США ведут подготовку к тому, чтобы обвинить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа по закону о шпионаже, что грозит ему смертной казнью.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Бывший сотрудник ФСБ Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей

Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности Дмитрий Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:01
Политика

В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Нальчике задержан планировавший теракт последователь ИГ

ФСБ России сообщила о задержании в Нальчике члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который планировал теракт.
Обновлено в 09:52
Здоровье

Минздрав представил итоги диспансеризации 2018 года

Всего в 2018 году диспансеризацию прошли 21,9 миллиона граждан, что составляет 92 процента от запланированного количества, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Екатеринбурге на железнодорожной станции загорелся поезд

Возгорание в поезде произошло сегодня в Екатеринбурге на станции Шарташ. Пламя охватило хозяйственный вагон-теплушку.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик

В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Политика

«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»

Накануне, 25 апреля, «Укртранснафта» приостановила прокачку нефти по маршруту Мозырь — Броды, объяснив это решение низким качеством поступающего из России сырья и отказом Словакии и Венгрии принимать нефть.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске

Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Политика

Небензя объяснил ООН выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 22:27
Игры

Sony рассказала, когда выйдет консоль PlayStation 5

Японская компания Sony разместила отчет за 2018 финансовый год, в котором содержались данные о выходе следующего поколения консолей PlayStation.
Обновлено в 06:45
Политика

Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.
Обновлено в 05:59
Авто

Geely представил грузовик на метаноле

Компания Geely представила тяжелый грузовой автомобиль, работающего на чистом метаноле. Новинка выпущена под суббрендом Yuan Cheng Auto.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой

Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Политика

Организаторы «Бессмертного полка» разрешили портреты Сталина

Портреты советских лидеров Иосифа Джугашвили (Сталина) и Леонида Брежнева как участников Великой Отечественной войны, напротив, могут присутствовать на демонстрации.
Обновлено в 08:05
Кино

Умер художник-постановщик сериала «Бригада» Валерий Филиппов

Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес

Олимпийская чемпионка Ильиных призналась в любви к танцору Полунину

Обновлено вчера в 15:04
Политика

СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман провели неформальную встречу, у обоих сложилось хорошее впечатление друг о друге, сообщило в пятницу издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале.
Обновлено в 07:35
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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