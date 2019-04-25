Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через ВолгуВедомости вчера в 16:47
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 10:23, Ашберн
Футбол
Вячеслав Караваев: «Нельзя не смотреть на предложения из России»
Важно, какие будут ставиться цели, всем хочется выступать на высоком уровне, — сказал Караваев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 08:39
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика
Правительство расширит полномочия РАН в долгосрочных исследованиях
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении полномочий Российской академии наук в разработке долгосрочных фундаментальных исследований.
Обновлено в 09:41
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Москве загорелся университет имени Губкина
Студентов и преподавателей университета нефти и газа имени Губкина эвакуировали из-за вспыхнувшего в здании пожара.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Новейшая боевая платформа «Бумеранг» может получить модуль «Кинжал»
Перспективную российскую колесную платформу "Бумеранг" можно вооружить дистанционно-управляемым боевым 57-мм модулем "Кинжал", заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Красноярске загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»
В Красноярске загорелась крыша одного из корпусов оборонного завода "Красмаш", сообщает краевой главк МЧС.
Обновлено в 09:24
Политика
В WikiLeaks считают, что США хотят обвинить Ассанжа в шпионаже
Власти США ведут подготовку к тому, чтобы обвинить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа по закону о шпионаже, что грозит ему смертной казнью.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Бывший сотрудник ФСБ Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей
Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности Дмитрий Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:01
Политика
В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Нальчике задержан планировавший теракт последователь ИГ
ФСБ России сообщила о задержании в Нальчике члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который планировал теракт.
Обновлено в 09:52
Здоровье
Минздрав представил итоги диспансеризации 2018 года
Всего в 2018 году диспансеризацию прошли 21,9 миллиона граждан, что составляет 92 процента от запланированного количества, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Екатеринбурге на железнодорожной станции загорелся поезд
Возгорание в поезде произошло сегодня в Екатеринбурге на станции Шарташ. Пламя охватило хозяйственный вагон-теплушку.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик
В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Политика
«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»
Накануне, 25 апреля, «Укртранснафта» приостановила прокачку нефти по маршруту Мозырь — Броды, объяснив это решение низким качеством поступающего из России сырья и отказом Словакии и Венгрии принимать нефть.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске
Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Политика
Небензя объяснил ООН выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 22:27
Игры
Sony рассказала, когда выйдет консоль PlayStation 5
Японская компания Sony разместила отчет за 2018 финансовый год, в котором содержались данные о выходе следующего поколения консолей PlayStation.
Обновлено в 06:45
Политика
Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.
Обновлено в 05:59
Авто
Geely представил грузовик на метаноле
Компания Geely представила тяжелый грузовой автомобиль, работающего на чистом метаноле. Новинка выпущена под суббрендом Yuan Cheng Auto.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой
Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Политика
Организаторы «Бессмертного полка» разрешили портреты Сталина
Портреты советских лидеров Иосифа Джугашвили (Сталина) и Леонида Брежнева как участников Великой Отечественной войны, напротив, могут присутствовать на демонстрации.
Обновлено в 08:05
Кино
Умер художник-постановщик сериала «Бригада» Валерий Филиппов
Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Ильиных призналась в любви к танцору Полунину
Обновлено вчера в 15:04
Политика
СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана
Избранный президентом Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман провели неформальную встречу, у обоих сложилось хорошее впечатление друг о друге, сообщило в пятницу издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале.
Обновлено в 07:35