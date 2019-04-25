«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через ВолгуВедомости вчера в 16:47

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Экономика Сбербанк спрогнозировал потери мировой экономики от кибератак В рамках Всемирного экономического форума в Давосе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что при сохранении нынешнего тренда к 2022 году ущерб от кибератак для мировой экономики может возрасти до $8-10 трлн в год, напоминает ТАСС.

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