Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через ВолгуВедомости вчера в 16:47
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
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Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
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МИД РФ: США видят в Европе место для ядерной войны
Как ранее писал News.ru, Рябков заявил, что США преднамеренно искажают положения российской военной доктрины относительно применения ядерного оружия.
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Экономика
Прокурор Нью-Йорка обвинил Bitfinex в мошенничестве. Bitcoin подешевел
Представители Bitfinex и Tether сообщили прокурору, что Crypto Capital Corp. объяснила удержание $850 млн их конфискацию властями Португалии, Польши и США.
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Депутат считает, что раздача украинских паспортов в Москве поставит правительство России в «безвыходное положение».
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Политика
Путин подписал Указ о присвоении звания Героя Труда
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Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
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Галактики движутся намного быстрее, чем считалось ранее
Космический телескоп Hubble, любимое детище NASA, получил данные, подтверждающие, что Вселенная расширяется примерно на 9% быстрее, чем считалось раньше.
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Российский фигурист впервые выполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 04:06
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Группа Rammstein выпустила новый клип
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ЦОДД предупредил о дачных пробках в Москве 26 апреля
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Технологии
Минпромторг выделит 28 млрд рублей на софт для 5G
Минпромторг подготовил проект, согласно которому в России начнут создавать софт (программное обеспечение и оборудование) для внедрения в стране системы связи пятого поколения 5G.
Обновлено в 05:22
Политика
Гендиректор «МРСК Сибири» прокомментировал встречу с Сергеем Меняйло
После совещания с участием полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло руководитель ПАО «МРСК Сибири» Павел Акилин сообщил, что до середины мая энергетики не будут вводить никаких ограничений в регионе.
Обновлено в 05:16
Экономика
Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер
Генпрокуратура по просьбе ГИБДД провела проверку в некоторых регионах России, которая показала серьезные нарушения в области установки систем фиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В ДТП на востоке Москвы один человек погиб и пятеро пострадали
«РИА Новости» уточняет, что в результате ДТП еще пять человек пострадали.
Обновлено в 04:41
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Наука
Биологи из МГУ раскрыли секреты работы белка-«пособника» рака
Обновлено в 04:22
Путешествия
Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду
Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая была избрана от "Блока Петра Порошенко" (БПП), раскритиковала победителя украинских выборов Владимира Зеленского за то, что он полетел в Турцию с детьми.
Обновлено в 03:55
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Автоспорт
Первая тренировка в Баку отменена
Обновлено в 05:33
Политика
Назначен первый вице-губернатор Челябинской области
Вслед за увольнением Евгения Тефтелева, объявлено еще об одном кадровом решении – введена новая должность первого заместителя губернатора.
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Здоровье
Медики назвали пять продуктов, полезных при диабете
Медики из Великобритании перечислили пять продуктов, которые полезны при диабете, как показали исследования.
Обновлено вчера в 07:06
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
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