Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через ВолгуВедомости вчера в 16:47

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
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Компания Мостотрест Аркадия Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу

Эхо Москвы02:30

«Ведомости»: строительство моста через Волгу за 140 млрд рублей могут поручить компании Ротенберга

Коммерсантъ02:59

Мост через Климовку может возвести компания Аркадия Ротенберга

Терра05:35

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РИА Новости04:55

Компания Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу за 140 млрд рублей

Znak.com01:58

Климовский мост может построить компания Аркадия Ротенберга

Волга Ньюс03:41

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Ведомостивчера в 16:47
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Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
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Как ранее писал News.ru, Рябков заявил, что США преднамеренно искажают положения российской военной доктрины относительно применения ядерного оружия.
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Представители Bitfinex и Tether сообщили прокурору, что Crypto Capital Corp. объяснила удержание $850 млн их конфискацию властями Португалии, Польши и США.
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Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
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Космический телескоп Hubble, любимое детище NASA, получил данные, подтверждающие, что Вселенная расширяется примерно на 9% быстрее, чем считалось раньше.
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Российский фигурист впервые выполнил прыжок в пять оборотов

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Технологии

Минпромторг выделит 28 млрд рублей на софт для 5G

Минпромторг подготовил проект, согласно которому в России начнут создавать софт (программное обеспечение и оборудование) для внедрения в стране системы связи пятого поколения 5G.
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Политика

Гендиректор «МРСК Сибири» прокомментировал встречу с Сергеем Меняйло

После совещания с участием полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло руководитель ПАО «МРСК Сибири» Павел Акилин сообщил, что до середины мая энергетики не будут вводить никаких ограничений в регионе.
Обновлено в 05:16
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Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

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Обновлено в 02:34
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В ДТП на востоке Москвы один человек погиб и пятеро пострадали

«РИА Новости» уточняет, что в результате ДТП еще пять человек пострадали.
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Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
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Биологи из МГУ раскрыли секреты работы белка-«пособника» рака

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Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая была избрана от "Блока Петра Порошенко" (БПП), раскритиковала победителя украинских выборов Владимира Зеленского за то, что он полетел в Турцию с детьми.
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Медики из Великобритании перечислили пять продуктов, которые полезны при диабете, как показали исследования.
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Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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