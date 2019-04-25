Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через ВолгуВедомости 25 апреля в 16:47
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
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Компания Мостотрест Аркадия Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу
Эхо Москвывчера в 02:30
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