Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через ВолгуВедомости 25 апреля в 16:47

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
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«Мостотрест» будет претендовать на строительство моста через Волгу

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Стали известны подробности новой мегастройки России

Lenta.ruвчера в 04:35

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Ведомости25 апреля в 16:47

Компания Мостотрест Аркадия Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу

Эхо Москвывчера в 02:30

Компания Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу за 140 млрд рублей

Znak.comвчера в 01:58

«Ведомости»: строительством моста через Волгу за 140 миллиардов рублей займется компания Ротенберга

Дождьвчера в 03:00

«Ведомости»: строительство моста через Волгу за 140 млрд рублей могут поручить компании Ротенберга

Коммерсантъвчера в 02:59
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Ким Чен Ын вернулся в КНДР после встречи с Путиным

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На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

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«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено вчера в 11:01
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Общество

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Римско-католическая митрополия Нью-Йорка опубликовала имена 120 священнослужителей, обвиняемых в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
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«Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба.
Обновлено вчера в 12:42
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
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После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

Шеф-повар раскрыл секрет пасхального кулича

Традиционной выпечкой на Пасху является кулич: рецепт его приготовления прост, но главный секрет вкусного блюда - натуральность продуктов и выдержка теста, рассказал РИА Новости бывший шеф-повар Данилова монастыря, эксперт по монастырской кухне Олег Ольхов.
Обновлено вчера в 20:15
Баскетбол

ЦСКА победил «Басконию» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

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Обновлено вчера в 15:31
Общество

Названы способы экономии на электроэнергии в майские праздники

Эксперт отмечает, что майские праздники могут принести значительную экономию семейному бюджету при оплате счетов на электроэнергию не только при снижении потребления, но и если просто отключить некоторые бытовые приборы из розетки.
Обновлено в 00:04
Авто

В продаже появился 1000-сильный мотор Hellephant

Фирма Mopar, которая является заводским тюнинг-подразделением Chrysler, объявила о старте продаж двигателя Hellephant, который обладает мощностью 1000 «лошадиных сил».
Обновлено вчера в 08:53
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта россиянам

Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский отреагировал на подготовку к выдаче российских паспортов жителям Донбасса, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Политнавигатор".
Обновлено вчера в 07:51
Кино

Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе.
Обновлено 25 апреля в 14:47
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
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Общество

Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому

Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
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Netflix анонсировал наступление конца света в новом трейлере «Тьмы»

Американская развлекательная компания Netflix анонсировала выход второго сезона немецкого сериала "Тьма".
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Адвокат допустил смягчение режима заключения экс-майору Евсюкову

Бывшему начальнику ОВД «Царицыно» Денису Евсюкову, осужденному на пожизненный срок за стрельбу по людям в столичном супермаркете в 2009 году, после десяти дет заключения могут смягчить режим, заявил в интервью «РИА Новости» адвокат Павел Лапшов.
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Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
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Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:29
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Сестра Быстрицкой намерена оспорить завещание прославленной актрисы

Как пишет портал "Дни.ру" со ссылкой на окружение умершей актрисы, всю свою недвижимость Быстрицкая сама решила завещать подруге.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
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Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
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Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры

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Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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