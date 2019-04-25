«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через ВолгуВедомости вчера в 16:47

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Происшествия Пожар на заводе-производителе ракет «Сармат» локализовали В Красноярске возгорание на территории завода «Красмаш» локализовано на площади 20 тысяч квадратных метров.

Политика Зеленский улетел отдыхать в Турцию Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.

Происшествия На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.

Кино В Google появилась перчатка бесконечности Таноса В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.

Финансы Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

Армия и оружие ВСУ потеряли почти 70 боевиков с начала апреля Украинские потери в Донбассе с начала апреля составили почти 70 человек убитыми и ранеными.

Игры Sony: ждать выхода PlayStation 5 в ближайший год не стоит В компании говорят, что до апреля 2020-го старта продаж PlayStation 5 ждать точно не стоит.

Гаджеты Samsung выпустит накопитель 970 Pro NVMe SSD вместимостью 2 Тбайт В настоящее время в серию 970 Pro NVMe SSD входят две модели в формате М.2 2280 — вместимостью 512 Гбайт и 1 Тбайт.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Шоу-бизнес Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия К слову, первое фото дочери Полина Гагарина опубликовала только через восемь месяцев после ее рождения.

Футбол ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт с зарплатой в € 10 тыс. в месяц Клуб предлагает футболисту зарплату в размере € 10 тыс. в месяц. При этом данное предложение может быть увеличено в процессе переговоров.

Общество Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.

Авто У LADA XRay может появиться новый мотор от Renault Ранее «АвтоВАЗ» сертифицировал еще одну версию LADA XRay с 1,6-литровым двигателем Renault H4M и вариатором Jatco.

Политика «Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе» Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Космос Житель Канады нашёл у озера Онтарио загадочные камни с магнитным полем На берегу канадского озера Онтарио местный житель нашел необычные камни, обладающие магнитным полем.

Политика Кремль ответил на идею Трампа отказаться от ядерного оружия Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно относятся к идее американского лидера Дональда Трампа заключить ядерную сделку, сообщают "Ведомости".

Авто «Яндекс» назвал самые частые проблемы водителей в дороге Оказалось, что чаще всего в этот период у водителей возникала необходимость обратится за помощью из-за проколотого колеса, либо по причине севшего аккумулятора.

Общество Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж Наследник сменил имидж и заметно возмужал. Сына президента Белоруссии все привыкли называть просто Коля.

Транспорт Невский проспект перекрыли для репетиции парада Победы Невский проспект перекрыли для репетиции парада Победы днем в пятницу, 26 апреля, передает корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ.

Политика Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

Происшествия В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире Отмечается, что поводом стала публикация в соцсетях и СМИ фотографий квартиры, заваленной мусором, в которой живут дети.

Футбол «Арсенал» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком» Арсенал опубликовал в твиттере фотографию из раздевалки после матча 25-го тура со Спартаком (3:0) на стадионе Арсенал в Туле.