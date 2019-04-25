Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через ВолгуВедомости вчера в 16:47

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
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«Мостотрест» будет претендовать на строительство моста через Волгу

РИА Новости04:55

Стали известны подробности новой мегастройки России

Lenta.ru04:35

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Ведомостивчера в 16:47

Компания Мостотрест Аркадия Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу

Эхо Москвы02:30

Компания Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу за 140 млрд рублей

Znak.com01:58

«Ведомости»: строительством моста через Волгу за 140 миллиардов рублей займется компания Ротенберга

Дождь03:00

«Ведомости»: строительство моста через Волгу за 140 млрд рублей могут поручить компании Ротенберга

Коммерсантъ02:59
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Умерла актриса Элина Быстрицкая

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Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия

Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия К слову, первое фото дочери Полина Гагарина опубликовала только через восемь месяцев после ее рождения.
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Клуб предлагает футболисту зарплату в размере € 10 тыс. в месяц. При этом данное предложение может быть увеличено в процессе переговоров.
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Общество

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Модель и актриса сериала «Мост» Стефани Шерк умерла в 37 лет

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно относятся к идее американского лидера Дональда Трампа заключить ядерную сделку, сообщают "Ведомости".
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Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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