Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через ВолгуВедомости вчера в 16:47

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
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«Мостотрест» будет претендовать на строительство моста через Волгу

РИА Новости04:55

Стали известны подробности новой мегастройки России

Lenta.ru04:35

«Ведомости»: строительством моста через Волгу за 140 миллиардов рублей займется компания Ротенберга

Дождь03:00

Компания Мостотрест Аркадия Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу

Эхо Москвы02:30

Компания Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу за 140 млрд рублей

Znak.com01:58

«Ведомости»: строительство моста через Волгу за 140 млрд рублей могут поручить компании Ротенберга

Коммерсантъ02:59

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Ведомостивчера в 16:47
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:51
Кино

Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге

Обновлено вчера в 19:35
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии

Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 17:17
Кино

Горбачева экстренно госпитализировали

Экс-президент СССР Михаил Горбачев оказался в больнице.
Обновлено вчера в 14:46
Кино

В Google появилась перчатка Таноса, стирающая результаты поиска

Как уточняется, если ввести в Google запрос «Танос» и нажать «Поиск», справа в верхней части страницы появится перчатка титана.
Обновлено в 11:14
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Энергетика

Бензин в России в марте подешевел на 0,1%

Средня цена на бензин в России в марте снизилась на 0,1% и составила 44,02 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,3% — до 46,89 рубля за литр.
Обновлено в 11:52
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Авто

Suzuki представил новое поколение грузовика Carry

Вчера состоялся международный автосалон в Индонезии, на котором дебютировал новый легкий грузовик компании Suzuki.
Обновлено в 05:21
Общество

В Греции распространили фейковую новость про агентство Sputnik

Фейковая новость про агентство Sputnik распространяется в Греции через социальные сети - агентство безосновательно обвинили в монтаже фотографии и антимусульманском комментарии в связи с пожаром в Нотр-Даме.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Певица Слава вступилась за Бузову из-за критики Собчак

Напомним, что Ксения Собчак раскритиковала Бузову в своем выпуске на канале в YouTube.
Обновлено в 12:19
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Политика

В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Звезда «Холостяка» Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера

Звезда "Холостяка" Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера Героиня популярного шоу теперь несвободна.
Обновлено вчера в 14:41
Футбол

УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 12:30
Происшествия

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины

Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Происшествия

Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции

Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21
Космос

Объяснено появление нового атмосферного явления

Обновлено в 08:16
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес

Внук Спартака Мишулина проиграл суд

Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек

Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Происшествия

Три взрыва прогремели на Шри-Ланке

Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Политика

В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами

Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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