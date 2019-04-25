Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через ВолгуВедомости вчера в 16:47
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:51
Кино
Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге
Обновлено вчера в 19:35
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 17:17
Кино
Горбачева экстренно госпитализировали
Экс-президент СССР Михаил Горбачев оказался в больнице.
Обновлено вчера в 14:46
Кино
В Google появилась перчатка Таноса, стирающая результаты поиска
Как уточняется, если ввести в Google запрос «Танос» и нажать «Поиск», справа в верхней части страницы появится перчатка титана.
Обновлено в 11:14
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Энергетика
Бензин в России в марте подешевел на 0,1%
Средня цена на бензин в России в марте снизилась на 0,1% и составила 44,02 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,3% — до 46,89 рубля за литр.
Обновлено в 11:52
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Авто
Suzuki представил новое поколение грузовика Carry
Вчера состоялся международный автосалон в Индонезии, на котором дебютировал новый легкий грузовик компании Suzuki.
Обновлено в 05:21
Общество
В Греции распространили фейковую новость про агентство Sputnik
Фейковая новость про агентство Sputnik распространяется в Греции через социальные сети - агентство безосновательно обвинили в монтаже фотографии и антимусульманском комментарии в связи с пожаром в Нотр-Даме.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Певица Слава вступилась за Бузову из-за критики Собчак
Напомним, что Ксения Собчак раскритиковала Бузову в своем выпуске на канале в YouTube.
Обновлено в 12:19
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено вчера в 06:50
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера
Звезда "Холостяка" Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера Героиня популярного шоу теперь несвободна.
Обновлено вчера в 14:41
Футбол
УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра
Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 12:30
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21
Космос
Объяснено появление нового атмосферного явления
Обновлено в 08:16
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Внук Спартака Мишулина проиграл суд
Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек
Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Происшествия
Три взрыва прогремели на Шри-Ланке
Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Политика
В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами
Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13