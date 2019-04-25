«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через ВолгуВедомости вчера в 16:47

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».

Политика «Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе» Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.

Шоу-бизнес Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.

Кино Горбачева экстренно госпитализировали Экс-президент СССР Михаил Горбачев оказался в больнице.

Кино В Google появилась перчатка Таноса, стирающая результаты поиска Как уточняется, если ввести в Google запрос «Танос» и нажать «Поиск», справа в верхней части страницы появится перчатка титана.

Политика Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

Энергетика Бензин в России в марте подешевел на 0,1% Средня цена на бензин в России в марте снизилась на 0,1% и составила 44,02 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,3% — до 46,89 рубля за литр.

Финансы ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.

Авто Suzuki представил новое поколение грузовика Carry Вчера состоялся международный автосалон в Индонезии, на котором дебютировал новый легкий грузовик компании Suzuki.

Общество В Греции распространили фейковую новость про агентство Sputnik Фейковая новость про агентство Sputnik распространяется в Греции через социальные сети - агентство безосновательно обвинили в монтаже фотографии и антимусульманском комментарии в связи с пожаром в Нотр-Даме.

Шоу-бизнес Певица Слава вступилась за Бузову из-за критики Собчак Напомним, что Ксения Собчак раскритиковала Бузову в своем выпуске на канале в YouTube.

Автоспорт Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1» Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».

Авто Hyundai обновит кроссовер Tucson Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.

Шоу-бизнес Звезда «Холостяка» Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера Звезда "Холостяка" Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера Героиня популярного шоу теперь несвободна.

Футбол УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Происшествия Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шоу-бизнес Внук Спартака Мишулина проиграл суд Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.

Происшествия В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».

Происшествия Три взрыва прогремели на Шри-Ланке Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.

Политика В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".