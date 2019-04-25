«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через ВолгуВедомости вчера в 16:47

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Космос В России разработали сверхбыструю схему полетов к МКС Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разработала одновитковую схему полета, которая предполагает сближение корабля с МКС примерно через два часа.

Политика Глава ФБР назвал Китай главной угрозой для США в сфере разведки Кристофер Рэй, являющийся главой Федерального бюро расследований (ФБР) США, назвал Китай наибольшей угрозой для Америки в вопросах, связанных с получением и сохранением всевозможных видов информации, сообщают «РИА новости».

Экономика Киев выплатит вкладчикам Приватбанка $4,8 млрд при его денационализации В апреле 2019 года суд признал национализацию незаконной. После этого НБУ и Нацбанк Украины объявили о намерении обжаловать решение.

Экономика В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Политика Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

Общество В Архангельске на активистку составили протокол по закону о фейковых новостях В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей.

Политика Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.

Авто Hyundai обновит кроссовер Tucson Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.

Спорт Одна из лучших учениц Тутберидзе празднует день рождения Воспитанница Этери Тутберидзе, российская фигуристка Камила Валиева празднует день рождения.

Шоу-бизнес Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.

Финансы ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.

Футбол Червиченко: отставки Измайлова и Родионова убьют ФК «Спартак» В пятницу пресс-служба "Спартака" объявила, что по окончании сезона пост вице-президента "Спартака" покинет Измайлов, а должность спортивного директора - Родионов.

Общество Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.

Происшествия В Уфе пропала семья из 5 человек В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.

Здоровье Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Автоспорт Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1» Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».

Политика Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.

Общество Слушания по делу Харви Вайнштейна закрыли от прессы Суд в Нью-Йорке закрыл от прессы слушания по делу продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в домогательствах и изнасиловании, передает CNN.

Авто Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.

Политика Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.