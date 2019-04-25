Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через ВолгуВедомости вчера в 16:47

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
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«Мостотрест» будет претендовать на строительство моста через Волгу

РИА Новости04:55

Стали известны подробности новой мегастройки России

Lenta.ru04:35

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Ведомостивчера в 16:47

Компания Мостотрест Аркадия Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу

Эхо Москвы02:30

Компания Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу за 140 млрд рублей

Znak.com01:58

«Ведомости»: строительством моста через Волгу за 140 миллиардов рублей займется компания Ротенберга

Дождь03:00

«Ведомости»: строительство моста через Волгу за 140 млрд рублей могут поручить компании Ротенберга

Коммерсантъ02:59
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:09, Ашберн
Кино

Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая

Обновлено в 05:10
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Общество

Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России

В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Спорт

Действующий чемпион мира по снукеру попал в больницу

Действующий чемпион мира по снукеру валлиец Марк Уильямс обратился в больницу из-за болей в грудной клетке после стартовой сессии встречи 1/8 финала чемпионата мира с англичанином Дэвидом Гилбертом.
Обновлено в 20:32
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Экономика

Sony отчиталась о почти двукратном росте чистой прибыли

Чистая прибыль японской Sony выросла в 1,87 раза в 2018 финансовом году – до 916,3 млрд иен ($8,21 млрд), следует из отчетности компании.
Обновлено в 09:29
Общество

Россияне смогут находиться в Черногории без виз до 90 дней

Россияне смогут путешествовать в Черногорию без визы на срок до 90 дней с 15 апреля по 31 октября.
Обновлено в 17:28
Политика

Путин распорядился о ликвидации пожаров в Забайкалье

Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 20:13
Экономика

У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец

Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес

Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции

Обновлено в 11:32
Политика

США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы

Министерство финансов США приняло решение о введении ограничительных мер против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.
Обновлено в 11:38
Общество

Сегодня по всей стране вспоминают события апреля 1986 года

33 года назад, в 1986 году, произошла авария на 4-том энергоблоке Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 03:28
Гаджеты

Складной iPhone показался на видео

Обновлено в 13:20
Политика

Госдеп предостерег американцев от поездок на Шри-Ланку

Госдепартамент предостерег граждан США от поездок на Шри-Ланку в связи с сохраняющейся угрозой новых терактов на территории островного государства, распространив соответствующее заявление, обнародованное пресс-службой внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 20:43
Происшествия

В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа

В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 19:17
Политика

Бутина рассказала, зачем приехала в США

Осужденная россиянка Мария Бутина заявила, что приехала в США с целью помочь в деле налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Шесть человек пострадали в Дагестане при взрыве газа в доме

Обновлено в 17:46
Авто

Дальневосточное автопредприятие Mazda лишили госсубсидий

Обновлено в 12:10
Здоровье

Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес

Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно

Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов

Один из вагонов электрички, следовавшей из Царицыно в Серпухов, загорелся на площади свыше 70 кв. м. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 17:34
Происшествия

Недалеко от Денвера столкнулись 28 машин

Обновлено в 14:35
Баскетбол

ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА в очередной раз заслужил право сыграть в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:55
Здоровье

Заразные посиделки. Кто и зачем устраивает вирусные вечеринки?

В интернете всё чаще говорят и пишут о вирусных вечеринках.
Обновлено в 17:08
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено в 07:31
Политика

Суд в Киеве получил иск о запрете выезда Порошенко за границу

В Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко, проигравшему выборы главы государства, и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских электоральных кампаний, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.
Обновлено в 15:31
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего", сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
Обновлено в 14:33
Политика

Губернатор Хакасии в четыре раза увеличил зарплату себе и министрам

Постановление, датированное 12 апреля, в четыре раза увеличивает размер доплат к окладу - до 400% от ежемесячной ставки.
Обновлено вчера в 18:40
Общество

«Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера

В Москве задержан и арестован 51-летний украинский мультимиллионер Павел Климец, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и компании OLYMP, которую возглавляет бизнесмен.
Обновлено в 20:32
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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