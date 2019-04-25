Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через ВолгуВедомости 25 апреля в 16:47

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Мостотрест» будет претендовать на строительство моста через Волгу

РИА Новостивчера в 04:55

Стали известны подробности новой мегастройки России

Lenta.ruвчера в 04:35

«Ведомости»: строительством моста через Волгу за 140 миллиардов рублей займется компания Ротенберга

Дождьвчера в 03:00

Компания Мостотрест Аркадия Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу

Эхо Москвывчера в 02:30

Компания Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу за 140 млрд рублей

Znak.comвчера в 01:58

«Ведомости»: строительство моста через Волгу за 140 млрд рублей могут поручить компании Ротенберга

Коммерсантъвчера в 02:59

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Ведомости25 апреля в 16:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:14, Ашберн
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Обновлено в 01:53
Общество

Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек

Власти Австралии намерены истребить около 2 млн диких кошек к 2020 году, чтобы спасти другие виды животных.
Обновлено вчера в 19:24
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров выступил против гей-парадов

Обновлено в 02:34
Музыка

Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»

Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

«Прямая линия» с Путиным состоится летом

Встреча в формате ответов на вопросы - "Прямая линия" с президентом Владимиром Путиным пройдет летом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 02:32
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на видео

Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Культура

Минниханов открыл на «Казань Экспо» концертный зал им. Шакирова

Обновлено вчера в 08:58
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Экономика

Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн

Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

В МЧС назвали предварительную причину пожара на заводе «Красмаш»

Обновлено в 00:58
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 15:10
Кино

Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая

В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия

Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции

Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 10:21
Политика

Поклонская посоветовала Порошенко собирать вещи

Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская спрогнозировала будущее уходящего «президента» Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:59
Авто

Составлен ТОП-5 самых мощных кроссоверов в мире

Эксперты составили пятерку кроссоверов в мире, которые имеют не только высокий клиренс, но также способны демонстрировать внушительные динамические характеристики, не уступающие спорткарам.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес

Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет

Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
Обновлено вчера в 13:30
Наука

Назван фактор, повышающий на 50% риск преждевременной смерти

Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) заявили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови связан со значительным риском ранней смерти у пожилых людей, передает Medicalxpress.
Обновлено в 00:49
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Происшествия

На шахте в ЛНР обнаружили тела 13 горняков

Тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в МЧС ЛНР.
Обновлено в 00:37
Политика

Foreign Policy: США не настолько могущественны, как они считают

Ключевая особенность одностороннего подхода администрации Буша заключалась в том, что США настолько могущественны, что они могли запугать другие страны, просто продемонстрировав свою силу и решительность.
Обновлено в 02:24
Общество

В России хотят перенести начало учебного года

В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено 25 апреля в 12:17
Футбол

Яя Туре стал футбольным агентом

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре начал агентскую деятельность.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

В Кремле прокомментировали приговор Бутиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что осуждённая в США российская гражданка Мария Бутина не могла совершить того, в чём её обвинили.
Обновлено в 02:49
Авто

Названы самые надежные китайские автомобили

Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны

Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено 25 апреля в 07:47
Шоу-бизнес

Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

В Татарстане три человека погибли в ДТП с иномаркой

Женщина-водитель в субботу утром в Буинском районе Татарстана не справилась с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет, сама водитель и две пассажирки, не пристегнутые ремнями безопасности, погибли, мужчина получил травмы, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 01:26
Политика

Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем.
Обновлено в 02:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное