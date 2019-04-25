Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через ВолгуВедомости 25 апреля в 16:47
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Компания Мостотрест Аркадия Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу
Эхо Москвывчера в 02:30
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:14, Ашберн
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Обновлено в 01:53
Общество
Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек
Власти Австралии намерены истребить около 2 млн диких кошек к 2020 году, чтобы спасти другие виды животных.
Обновлено вчера в 19:24
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров выступил против гей-парадов
Обновлено в 02:34
Музыка
Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
«Прямая линия» с Путиным состоится летом
Встреча в формате ответов на вопросы - "Прямая линия" с президентом Владимиром Путиным пройдет летом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 02:32
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на видео
Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Культура
Минниханов открыл на «Казань Экспо» концертный зал им. Шакирова
Обновлено вчера в 08:58
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Экономика
Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн
Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 15:10
Кино
Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая
В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 10:21
Политика
Поклонская посоветовала Порошенко собирать вещи
Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская спрогнозировала будущее уходящего «президента» Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:59
Авто
Составлен ТОП-5 самых мощных кроссоверов в мире
Эксперты составили пятерку кроссоверов в мире, которые имеют не только высокий клиренс, но также способны демонстрировать внушительные динамические характеристики, не уступающие спорткарам.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет
Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
Обновлено вчера в 13:30
Наука
Назван фактор, повышающий на 50% риск преждевременной смерти
Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) заявили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови связан со значительным риском ранней смерти у пожилых людей, передает Medicalxpress.
Обновлено в 00:49
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Происшествия
На шахте в ЛНР обнаружили тела 13 горняков
Тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в МЧС ЛНР.
Обновлено в 00:37
Политика
Foreign Policy: США не настолько могущественны, как они считают
Ключевая особенность одностороннего подхода администрации Буша заключалась в том, что США настолько могущественны, что они могли запугать другие страны, просто продемонстрировав свою силу и решительность.
Обновлено в 02:24
Общество
В России хотят перенести начало учебного года
В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено 25 апреля в 12:17
Футбол
Яя Туре стал футбольным агентом
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре начал агентскую деятельность.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
В Кремле прокомментировали приговор Бутиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что осуждённая в США российская гражданка Мария Бутина не могла совершить того, в чём её обвинили.
Обновлено в 02:49
Авто
Названы самые надежные китайские автомобили
Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено 25 апреля в 07:47
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В Татарстане три человека погибли в ДТП с иномаркой
Женщина-водитель в субботу утром в Буинском районе Татарстана не справилась с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет, сама водитель и две пассажирки, не пристегнутые ремнями безопасности, погибли, мужчина получил травмы, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 01:26
Политика
Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем.
Обновлено в 02:18