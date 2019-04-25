Экономика

Компания Ротенберга построит мост через Волгу за 140 млрд рублейПолит.ру вчера в 05:47

Стоимость моста через Волгу вместе с дорогой в обход Тольятти оценивается в 130-140 млрд рублей.
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«Мостотрест» будет претендовать на строительство моста через Волгу

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«Ведомости»: строительство моста через Волгу за 140 млрд рублей могут поручить компании Ротенберга

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Эхо Москвывчера в 02:30

Компания Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу за 140 млрд рублей

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«Ведомости»: строительством моста через Волгу за 140 миллиардов рублей займется компания Ротенберга

Дождьвчера в 03:00

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Ведомости25 апреля в 16:47
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Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
Обновлено вчера в 17:16
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Скончалась актриса Элина Быстрицкая

Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
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На территорию Украины въехали три автомобиля с надписью «МЧС России»

Автомобили с номерами регистрации в Ростовской области без открытия тентов проехали через полосу, предназначенную для выезжающих с Украины.
Обновлено вчера в 22:04
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Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек

Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных.
Обновлено вчера в 21:38
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В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
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В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

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Политика

Сын Лукашенко покорил девушек внешним видом

Пользователи социальных сетей, в основном девушки, поражены внешним видом третьего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко — Николая.
Обновлено вчера в 12:56
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на видео

Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
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Происшествия

Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режим

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В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

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Происшествия

Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков

Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
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Футбол

«Спартак» выразил поддержку Кононову и уволил Измайлова и Родионова

Агент Карреры сообщил, что тренер готов вернуться в "Спартак" Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено вчера в 05:09
Наука

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Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) заявили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови связан со значительным риском ранней смерти у пожилых людей, передает Medicalxpress.
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В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие

Армия Хафтара получила серьезное преимущество

Обновлено 25 апреля в 13:22
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Крыму

В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое.
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Футбол

Игор Митрески: «Играл за „Спартак“ в худшее для клуба время за всю его современную историю»

Бывший защитник «Спартака» и сборной Македонии, а ныне скаут Игор Митрески вспомнил тяжелые времена красно-белых, рассказал о тренерских методах Чернышова, издевательствами над «приезжими» на тренировках, своей работе скаутом.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.
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Политика

Украинцам могут упростить получение российского гражданства

Россия думает о том, чтобы упростить порядок предоставления российского гражданства для всех граждан Украины, заявил президент Владимир Путин.
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Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака

Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.
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Происшествия

Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован

Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 21:55
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Путин назвал Китай стратегическим партнёром

Китай является для России стратегическим партнёром.
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Ирина Салтыкова: Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье

Певицу Юлию Началову очень раздражало вмешательство знакомых и друзей в ее здоровье, говорит ее подруга Ирина Салтыкова.
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В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
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Альбина Джанабаева показала поклонникам третьего «ребенка»

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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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