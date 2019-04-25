Экономика
Компания Ротенберга построит мост через Волгу за 140 млрд рублейПолит.ру вчера в 05:47
Стоимость моста через Волгу вместе с дорогой в обход Тольятти оценивается в 130-140 млрд рублей.
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Компания Мостотрест Аркадия Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу
Эхо Москвывчера в 02:30
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