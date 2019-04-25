Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через ВолгуВедомости вчера в 16:47
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:39, Ашберн
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Гаджеты
В новой бета-версии MIUI 10 исправили много ошибок
MIUI 10 Global Beta 9.4.25 предназначена для смартфонов под брендом Xiaomi и Redmi.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака
Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.
Обновлено в 12:07
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено в 02:17
Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции
Обновлено в 10:21
Происшествия
В США задержали мужчину, бросившего телефон в Трампа
В Соединенных Штатах правоохранители задержали мужчину, который кинул телефон в сторону президента США Дональда Трампа во время его выступления на собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианополисе (штат Индиана), передает телеканал NBC.
Обновлено в 20:44
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика
США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы
Министерство финансов США приняло решение о введении ограничительных мер против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.
Обновлено в 11:38
Политика
Путин распорядился о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье
Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 20:13
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено в 21:03
Баскетбол
«Барселона» победила «Анадолу Эфес» и сравняла счет в серии
Добавим, что ранее в Финал четырех вышли ЦСКА, испанский Реал и турецкий Фенербахче.
Обновлено в 17:43
Авто
Volkswagen внедрит фильтры тормозной пыли
На прототипе нового Volkswagen Golf GTD, который тестируется в Германии, можно заметить, что в районе тормозных суппортов установлены инородные детали.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован
Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 21:55
Здоровье
Врачи назвали главные причины артроза
Возможные причины появления болей в суставах установили доктора.
Обновлено в 13:12
Здоровье
Минздрав представил итоги диспансеризации 2018 года
Всего в 2018 году диспансеризацию прошли 21,9 миллиона граждан, что составляет 92 процента от запланированного количества, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Общество
Спасатели предупреждают жителей Алтайского края об ухудшении погоды
Спасатели предупреждают жителей Алтайского края об ухудшении погоды.
Обновлено в 08:27
Здоровье
В США мужчина весом 330 кг похудел за год до 142 кг
Обновлено в 07:47
Культура
Лондонский фестиваль порно перенесли в секретное место из-за протестов феминисток
О новом месте проведения сообщат лишь тем, кто купил на него билеты. Лондонский фестиваль порнофильмов проходит ежегодно.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено в 11:01
Политика
Украинский мультимиллионер арестован в Москве
По данным издания, визит украинского мультимиллионера в Москву мог быть связан с его активами на территории Донбасса, контроль над которым он утратил после начала боевых действий в 2014 году.
Обновлено в 22:02
Общество
Скандал в Латвии вызвала инструкция на русском языке
Инструкция газовиков предприятия Latvijas gāze породила скандал в Латвии.
Обновлено в 20:24
Происшествия
В Нигерии похищены два сотрудника концерна Shell
В Нигерии в результате нападения неизвестных на кортеж были похищены два работника англо-голландского нефтегазового концерна Shell.
Обновлено в 19:41
Происшествия
В Макаровском районе на трассе перевернулся внедорожник
Обновлено в 21:39
Экономика
У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец
Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено в 15:26