Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через ВолгуВедомости вчера в 16:47

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
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«Мостотрест» будет претендовать на строительство моста через Волгу

РИА Новости04:55

Компания Мостотрест Аркадия Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу

Эхо Москвы02:30

«Ведомости»: строительство моста через Волгу за 140 млрд рублей могут поручить компании Ротенберга

Коммерсантъ02:59

Стали известны подробности новой мегастройки России

Lenta.ru04:35

Компания Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу за 140 млрд рублей

Znak.com01:58

«Ведомости»: строительством моста через Волгу за 140 миллиардов рублей займется компания Ротенберга

Дождь03:00

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Ведомостивчера в 16:47
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:39, Ашберн
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
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В новой бета-версии MIUI 10 исправили много ошибок

MIUI 10 Global Beta 9.4.25 предназначена для смартфонов под брендом Xiaomi и Redmi.
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Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака

Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.
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Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

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Происшествия

Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции

Обновлено в 10:21
Происшествия

В США задержали мужчину, бросившего телефон в Трампа

В Соединенных Штатах правоохранители задержали мужчину, который кинул телефон в сторону президента США Дональда Трампа во время его выступления на собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианополисе (штат Индиана), передает телеканал NBC.
Обновлено в 20:44
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры

Обновлено в 22:03
Политика

США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы

Министерство финансов США приняло решение о введении ограничительных мер против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.
Обновлено в 11:38
Политика

Путин распорядился о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье

Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 20:13
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено в 21:03
Баскетбол

«Барселона» победила «Анадолу Эфес» и сравняла счет в серии

Добавим, что ранее в Финал четырех вышли ЦСКА, испанский Реал и турецкий Фенербахче.
Обновлено в 17:43
Авто

Volkswagen внедрит фильтры тормозной пыли

На прототипе нового Volkswagen Golf GTD, который тестируется в Германии, можно заметить, что в районе тормозных суппортов установлены инородные детали.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован

Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 21:55
Здоровье

Врачи назвали главные причины артроза

Возможные причины появления болей в суставах установили доктора.
Обновлено в 13:12
Технологии

На побережье Франции выброшены несколько сотен мертвых дельфинов

Обновлено в 08:32
Здоровье

Минздрав представил итоги диспансеризации 2018 года

Всего в 2018 году диспансеризацию прошли 21,9 миллиона граждан, что составляет 92 процента от запланированного количества, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Общество

Спасатели предупреждают жителей Алтайского края об ухудшении погоды

Спасатели предупреждают жителей Алтайского края об ухудшении погоды.
Обновлено в 08:27
Здоровье

В США мужчина весом 330 кг похудел за год до 142 кг

Обновлено в 07:47
Культура

Лондонский фестиваль порно перенесли в секретное место из-за протестов феминисток

О новом месте проведения сообщат лишь тем, кто купил на него билеты. Лондонский фестиваль порнофильмов проходит ежегодно.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено в 11:01
Политика

Украинский мультимиллионер арестован в Москве

По данным издания, визит украинского мультимиллионера в Москву мог быть связан с его активами на территории Донбасса, контроль над которым он утратил после начала боевых действий в 2014 году.
Обновлено в 22:02
Общество

Скандал в Латвии вызвала инструкция на русском языке

Инструкция газовиков предприятия Latvijas gāze породила скандал в Латвии.
Обновлено в 20:24
Происшествия

В Нигерии похищены два сотрудника концерна Shell

В Нигерии в результате нападения неизвестных на кортеж были похищены два работника англо-голландского нефтегазового концерна Shell.
Обновлено в 19:41
Происшествия

Экс-майор Евсюков до сих пор не выплатил компенсации пострадавшим

Обновлено в 21:40
Происшествия

В Макаровском районе на трассе перевернулся внедорожник

Обновлено в 21:39
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Обновлено в 20:35
Экономика

У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец

Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено в 15:26
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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