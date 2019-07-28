Обрушение моста произошло в Байкальске после повышения уровня воды в реке Солзан сегодня, 28 июля. Местные жители начали бить тревогу из-за того, что трубы, проходящие по мостовому сооружению могут не выдержать напора стихии.

Мост рухнул в Байкальске после повышения уровня воды в реке Солзан

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