Общество

Мост рухнул в Байкальске после повышения уровня воды в реке СолзанIrkutskMedia 04:50

Обрушение моста произошло в Байкальске после повышения уровня воды в реке Солзан сегодня, 28 июля. Местные жители начали бить тревогу из-за того, что трубы, проходящие по мостовому сооружению могут не выдержать напора стихии.
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Жителей части Байкальска начали эвакуировать

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