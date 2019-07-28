Общество
Мост рухнул в Байкальске после повышения уровня воды в реке СолзанIrkutskMedia 04:50
Обрушение моста произошло в Байкальске после повышения уровня воды в реке Солзан сегодня, 28 июля. Местные жители начали бить тревогу из-за того, что трубы, проходящие по мостовому сооружению могут не выдержать напора стихии.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:43, Вашингтон
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Политика
NYT узнала о неполном тестировании систем Boeing 737 MAX в США
Система MCAS, которая отвечает за улучшение характеристик манёвренности на Boeing 737 MAX, не проходила независимое тестирование в США.
Обновлено в 03:03
Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Кино
55-летний Брэд Питт заново учился водить на съемках фильма Тарантино
Все кинофанаты с нетерпением ожидают премьеры нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Нигерии 23 человека погибли во время нападения боевиков «Боко харам»
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Глава СПЧ призвал Норвегию разрешить поиски на месте гибели Героя СССР
Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал посла Норвегии Руне Ресанада оказать содействие в получении разрешения на поисковые работы на месте гибели Героя Советского Союза лётчика Евгения Францева.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Футбол
ФК «Ростов» выиграл у тульского «Арсенала»
Обновлено в 12:39
Здоровье
Диетологи назвали полезные качества огурцов
Обновлено в 14:20
Происшествия
Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство
Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
На учениях ВДВ под Ульяновском показали пикапы «Нива» с миномётами
Напомним, что специальные автомобили "Нива" 4Х4 для Министерства обороны впервые были продемонстрированы в 2017 году на совместных учениях российских и белорусских десантников под Ульяновском.
Обновлено в 09:03
Футбол
Сёмин заявил, что «Локомотиву» не хватило удачи в матче с ЦСКА
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от столичного ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 14:44
Футбол
Агент Бэйла: «Зидан не любит Гарета»
Ранее главный тренер сливочных Зинедин Зидан выразил надежду, что валлийский футболист в ближайшее время найдет себе другую команду.
Обновлено в 13:32
Политика
МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном
СВПД подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено 26 июля в 05:14
Авто
Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Ленинградской области четыре человека погибли в ДТП
На трассе Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Pajero и Kia Sorento, в результате погибли четыре человека — трое мужчин и женщина.
Обновлено в 08:14
Общество
Жителей Тулунского района эвакуировали из-за угрозы нового паводка
На сайте главка МЧС по Иркутской области появилось сообщение о том, что была проведена эвакуация в населенных пунктах Уйгат и Кривуша на территории Тулунского муниципального района.
Обновлено в 05:54
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Политика
В Грузии прошел митинг за налаживание отношений с Россией
В центре Батуми прошел многотысячный митинг в поддержку улучшения отношений с Россией.
Обновлено в 13:32
Недвижимость
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
В округе, где победил кандидат от партии Порошенко, пересчитают голоса
Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявила о решении суда пересчитать голоса в округе Львовской области, где одержал победу кандидат от этой политсилы.
Обновлено в 14:49
Энергетика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Байером»
«Байер» и «Витесс» сыграли вничью в рамках товарищеского матча. В составе команды Леонида Слуцкого гол на свой счет записал Макс Кларк.
Обновлено в 13:03
Игры
WB Games Montreal работает над новой игрой по комиксам DC
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
В России прошли военно-морские парады в честь Дня ВМФ
В воскресенье, 28 июля, в России прошли торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ.
Обновлено в 09:20