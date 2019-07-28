Общество
Мост рухнул в Байкальске из-за паводкаГлагол. Иркутское обозрение 06:33
В Байкальске из-за подъема воды в реке Солзан разрушился технологический мост к Байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату. Властями Слюдянского района объявлен режим чрезвычайной ситуации. Многие специалисты, знакомые с ситуацией, бьют тревогу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
Происшествия
Задержанный в Москве активист вскрыл вены в отделе полиции
Один из задержанных на акции протеста в Москве попытался покончить с собой в отделе полиции.
Обновлено в 10:47
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
В Тулуне началась эвакуация жителей из-за угрозы паводка
В городе Тулуне Иркутской области в воскресенье была объявлена эвакуация в связи с угрозой повторения дождевого паводка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 06:22
Политика
Рябков сообщил о проведении первых операций через INSTEX
Первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены, сообщил в воскресенье, 28 июля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Более 150 задержанных на акции в центре Москвы провели ночь в ОВД
На ночь в отделах полиции Москвы оставили как минимум 152 человека, задержанных во время субботней акции в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации, сообщило «ОВД-Инфо».
Обновлено в 05:42
Кино
Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение
Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.
Обновлено в 07:38
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям
Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено 25 июля в 06:24
Здоровье
Названы количество россиян с гепатитом С и пути его распространения
Вирусы гепатита С и особенно гепатита В могут также передаваться половым путем.
Обновлено в 11:00
Футбол
Анри Хагуш: «Во втором тайме нужно выравнивать игру и брать ее под контроль»
Защитник «Арсенала» Анри Хагуш уверен, что тулякам необходимо взять игру под свой контроль в матче третьего тура РПЛ против «Ростова».
Обновлено в 10:36
Политика
Трамп может объявить антифашистов США террористической организацией
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность признания движения американских антифашистов террористической организацией.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Нашествие кузнечиков на Лас-Вегас показали на видео
Американский город Лас-Вегас заполонили кузнечики, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 10:50
Общество
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 14:37
Политика
По делу о митингах в Тбилиси задержали экс-министра обороны Грузии
По делу об июньских митингах и беспорядках в Тбилиси задержан бывший министр обороны Грузии, основатель и лидер движения «Победившая Грузия» Ираклий Окруашвили.
Обновлено 25 июля в 17:52
Технологии
Google заподозрили в связи с китайскими военными
Стоит отметить, что власти США не раз заявляли о возможной связи компании с китайскими военными, но та всё отрицает.
Обновлено в 05:21
Политика
Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Политика
Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено в 08:55
Общество
В Амурской области эвакуируют местных жителей в связи с паводком
По данным МЧС, от паводка пострадали почти 600 домов в 16 населённых пунктах. 25 июля в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 07:34
Авто
Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян
Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.
Обновлено в 10:47
Политика
В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:43
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Киев выведет полк «Азов» с территории Донбасса
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Reuters: «Газпром» нашел выход из ситуации с Украиной
Источники агентства Reuters сообщили, что в Москве не намерены подписывать 10-летний договор, как этого требует Киев.
Обновлено 26 июля в 04:39