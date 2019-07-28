В Байкальске из-за подъема воды в реке Солзан разрушился технологический мост к Байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату. Властями Слюдянского района объявлен режим чрезвычайной ситуации. Многие специалисты, знакомые с ситуацией, бьют тревогу.

Происшествия Задержанный в Москве активист вскрыл вены в отделе полиции Один из задержанных на акции протеста в Москве попытался покончить с собой в отделе полиции.

Армия и оружие Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.

Общество В Тулуне началась эвакуация жителей из-за угрозы паводка В городе Тулуне Иркутской области в воскресенье была объявлена эвакуация в связи с угрозой повторения дождевого паводка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Политика Рябков сообщил о проведении первых операций через INSTEX Первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены, сообщил в воскресенье, 28 июля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Происшествия Более 150 задержанных на акции в центре Москвы провели ночь в ОВД На ночь в отделах полиции Москвы оставили как минимум 152 человека, задержанных во время субботней акции в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации, сообщило «ОВД-Инфо».

Кино Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.

Экономика Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.

Происшествия Навального доставили из спецприёмника в больницу Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.

Общество Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.

Здоровье Названы количество россиян с гепатитом С и пути его распространения Вирусы гепатита С и особенно гепатита В могут также передаваться половым путем.

Футбол Анри Хагуш: «Во втором тайме нужно выравнивать игру и брать ее под контроль» Защитник «Арсенала» Анри Хагуш уверен, что тулякам необходимо взять игру под свой контроль в матче третьего тура РПЛ против «Ростова».

Политика Трамп может объявить антифашистов США террористической организацией Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность признания движения американских антифашистов террористической организацией.

Политика По делу о митингах в Тбилиси задержали экс-министра обороны Грузии По делу об июньских митингах и беспорядках в Тбилиси задержан бывший министр обороны Грузии, основатель и лидер движения «Победившая Грузия» Ираклий Окруашвили.

Технологии Google заподозрили в связи с китайскими военными Стоит отметить, что власти США не раз заявляли о возможной связи компании с китайскими военными, но та всё отрицает.

Политика Интервью с Путиным номинировано на «Эмми» Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».

Политика Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.

Общество В Амурской области эвакуируют местных жителей в связи с паводком По данным МЧС, от паводка пострадали почти 600 домов в 16 населённых пунктах. 25 июля в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации.

Авто Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4 Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.

Происшествия Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.

Политика В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.