Общество

Мост рухнул в Байкальске из-за паводкаГлагол. Иркутское обозрение 06:33

В Байкальске из-за подъема воды в реке Солзан разрушился технологический мост к Байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату. Властями Слюдянского района объявлен режим чрезвычайной ситуации. Многие специалисты, знакомые с ситуацией, бьют тревогу.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
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