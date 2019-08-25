Экономика

Мост через Волгу с обходом Тольятти обойдется в 120 млрд рублейВедомости вчера в 17:15

Власти Самарской области изменили условия соглашения о строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти после четырех месяцев обсуждения проекта с инвестором – новая версия концессионного соглашения опубликована на сайте torgi.gov.ru.
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Появились новые подробности мегастройки на Волге

Lenta.ru03:09

По 200 рублей с машины: сколько денег будет «качать» мост у Климовки за счет платного проезда

63.ru23 августа в 08:27

Мост через Волгу с обходом Тольятти обойдется в 120 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:15

В Самарской области подписали соглашение о строительстве моста

ФедералПресс23 августа в 08:06

На конкурс по поиску перевозчика на 210 маршрут в Самаре подали 4 заявки

КП - Самара23 августа в 08:31

Власти Самарской области снизили стоимость моста через Волгу в обход Тольятти

Интерфакс02:21

За проезд по Климовскому мосту планируют брать от 200 до 1200 рублей

Волга Ньюс23 августа в 05:32
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Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Обновлено в 00:54
Происшествия

Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля

С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия

В NASA расследуют первое преступление в космосе

Сотрудники NASA и следователи проверяют информацию о том, что астронавт Энн Макклейн незаконно получила доступ к счетам бывшей супруги Саммер Уорден, находясь на Международной космической станции (МКС).
Обновлено 24 августа в 10:19
Политика

Трамп повздорил с другими лидерами стран G7 из-за РФ

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился со своими коллегами из "семерки", настаивая на возвращении к формату G8 с участием России.
Обновлено в 02:35
Политика

Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути

Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено 24 августа в 02:31
Происшествия

Взрыв прогремел в жилом доме в Находке

Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Ан-124 «Руслан» после модернизации станет «российским»

К концу года "Ильюшин" представит проект модернизированного Ан-124 "Руслан" с российскими комплектующими, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Обновлено в 03:31
Политика

Путин проведет совещание для оценки ситуации в российской экономике

Президент Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, такие встречи необходимы для оценки положения дел в экономике, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие

Эрдоган решил направить турецкие войска на север Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах направить в северные области Сирии сухопутные части армии.
Обновлено в 06:32
Финансы

Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая

На фоне обострения торговой войны США и КНР основные индексы китайских фондовых бирж открылись снижением.
Обновлено в 02:28
Финансы

Центробанк понизил курс доллара на понедельник до 65,60 рубля

Определяемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 68,7635 рубля.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Хоккей

«Динамо» проиграло ЦСКА, но стало победителем Кубка мэра Москвы

Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие

ВСУ за сутки восемь раз нарушили перемирие в ДНР

Обновлено в 03:02
Происшествия

По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей

Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
Происшествия

Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский

Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
Обновлено в 06:44
Футбол

УЕФА назначил арбитров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Брага»

Итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой рассудит ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между московским "Спартаком" и португальской "Брагой" Как сообщает пресс-служба московского клуба, помощниками 38-летнего Массы назначены Фабиано Прети и Стефано Алассио.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Двое напавших на силовиков на митинге в Москве признали вину

Обвиняемый в нападении на сотрудников Росгвардии на несогласованном митинге, который прошел в Москве 27 июля, Иван Подкопаев обратился к суду с просьбой рассмотреть его дело в особом порядке.
Обновлено в 07:20
Энергетика

На месторождении сланцевого газа в Британии произошло землетрясение

Обновлено в 06:34
Происшествия

Двух российских пограничников задержали в Литве

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Футбол

Черчесов определился с составом на матчи с Шотландией и Казахстаном

Обновлено в 06:24
Политика

В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале

В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:07
Здоровье

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прибыла в Забайкалье

Как уже сообщало ИА REGNUM, на реализацию программы социального развития центров экономического роста в сфере здравоохранения в Забайкальском крае выделено более трех миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие

Песков: Россия ответит на испытания США крылатой ракеты

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, что минобороны страны и другие силовые ведомства готовят симметричный ответ на американские ракетные испытания.
Обновлено в 06:54
Общество

Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга

Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.
Обновлено в 06:05
Политика

«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность

Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море

Обновлено в 05:15
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