Экономика
Мост через Волгу с обходом Тольятти обойдется в 120 млрд рублейВедомости вчера в 17:15
Власти Самарской области изменили условия соглашения о строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти после четырех месяцев обсуждения проекта с инвестором – новая версия концессионного соглашения опубликована на сайте torgi.gov.ru.
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На конкурс по поиску перевозчика на 210 маршрут в Самаре подали 4 заявки
КП - Самара23 августа в 08:31
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Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Обновлено в 00:54
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия
В NASA расследуют первое преступление в космосе
Сотрудники NASA и следователи проверяют информацию о том, что астронавт Энн Макклейн незаконно получила доступ к счетам бывшей супруги Саммер Уорден, находясь на Международной космической станции (МКС).
Обновлено 24 августа в 10:19
Политика
Трамп повздорил с другими лидерами стран G7 из-за РФ
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился со своими коллегами из "семерки", настаивая на возвращении к формату G8 с участием России.
Обновлено в 02:35
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено 24 августа в 02:31
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке
Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Ан-124 «Руслан» после модернизации станет «российским»
К концу года "Ильюшин" представит проект модернизированного Ан-124 "Руслан" с российскими комплектующими, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Обновлено в 03:31
Политика
Путин проведет совещание для оценки ситуации в российской экономике
Президент Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, такие встречи необходимы для оценки положения дел в экономике, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
Эрдоган решил направить турецкие войска на север Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах направить в северные области Сирии сухопутные части армии.
Обновлено в 06:32
Финансы
Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая
На фоне обострения торговой войны США и КНР основные индексы китайских фондовых бирж открылись снижением.
Обновлено в 02:28
Финансы
Центробанк понизил курс доллара на понедельник до 65,60 рубля
Определяемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 68,7635 рубля.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Хоккей
«Динамо» проиграло ЦСКА, но стало победителем Кубка мэра Москвы
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
ВСУ за сутки восемь раз нарушили перемирие в ДНР
Обновлено в 03:02
Происшествия
По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей
Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие
В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
Происшествия
Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский
Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
Обновлено в 06:44
Футбол
УЕФА назначил арбитров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Брага»
Итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой рассудит ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между московским "Спартаком" и португальской "Брагой" Как сообщает пресс-служба московского клуба, помощниками 38-летнего Массы назначены Фабиано Прети и Стефано Алассио.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Двое напавших на силовиков на митинге в Москве признали вину
Обвиняемый в нападении на сотрудников Росгвардии на несогласованном митинге, который прошел в Москве 27 июля, Иван Подкопаев обратился к суду с просьбой рассмотреть его дело в особом порядке.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:07
Здоровье
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прибыла в Забайкалье
Как уже сообщало ИА REGNUM, на реализацию программы социального развития центров экономического роста в сфере здравоохранения в Забайкальском крае выделено более трех миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
Песков: Россия ответит на испытания США крылатой ракеты
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, что минобороны страны и другие силовые ведомства готовят симметричный ответ на американские ракетные испытания.
Обновлено в 06:54
Общество
Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга
Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.
Обновлено в 06:05
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море
Обновлено в 05:15