Власти Самарской области изменили условия соглашения о строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти после четырех месяцев обсуждения проекта с инвестором – новая версия концессионного соглашения опубликована на сайте torgi.gov.ru.

Мост через Волгу с обходом Тольятти обойдется в 120 млрд рублей

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