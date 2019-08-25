Экономика
Мост через Волгу с обходом Тольятти обойдется в 120 млрд рублейВедомости вчера в 17:15
Власти Самарской области изменили условия соглашения о строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти после четырех месяцев обсуждения проекта с инвестором – новая версия концессионного соглашения опубликована на сайте torgi.gov.ru.
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На конкурс по поиску перевозчика на 210 маршрут в Самаре подали 4 заявки
КП - Самара23 августа в 08:31
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Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой врезались на мотоцикле в дерево
Обновлено в 03:50
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.
Обновлено в 05:34
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Транспорт
Подмосковные камеры могут начать фиксировать непропуск пешеходов
В Подмосковье водителей могут начать штрафовать с помощью камер фото- и видеофиксации за непропуск пешеходов на зебре, в настоящий момент инициатива разрабатывается, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Божена Рынская воспитает ребенка умершего Малашенко
Божена Рынская рассказала, что до сих пор не отошла после ухода супруга – основателя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 06:07
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 22:50
Транспорт
Тарифный калькулятор МЦД появится на сайте Московского метро
Тарифный калькулятор для расчета стоимости проезда по готовящимся к запуску "Московским центральным диаметрам" (МЦД) появится вскоре на сайте Московского метро.
Обновлено в 04:21
Космос
«Союз МС-14» с роботом Федором не смог пристыковаться к МКС
Отправившийся в четверг к МКС транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции в назначенное время.
Обновлено 24 августа в 02:23
Общество
Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября
Обновлено в 03:04
Футбол
Блаттер: Перес был взбешен из-за моих слов по поводу Месси и Роналду
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер вспомнил, как он поссорился с Флорентино Пересом из-за своих слов по поводу Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Раскрыта причина смертельного ДТП с режиссером Игорем Хомским
Авария с участием режиссера Игоря Хомского произошла из-за того, что кинематографист вдвое превысил скорость и не справился с управлением.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинской области
Восемь человек пострадали в столкновении двух легковых автомобилей и маршрутки в Челябинской области.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Политика
Богдан объяснил, почему провел День независимости Украины во Франции
Команда журналистских расследований Bihus.info сообщила, что Богдан провел День независимости на свадьбе в Сен-Тропе во Франции и не участвовал в официальных мероприятиях.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Подмосковье двухлетний ребенок погиб от удара током
Обновлено в 04:57
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке
Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки
Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:49
Экономика
ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале
В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.
Обновлено в 05:56
Политика
Трамп предложил взрывать ураганы ядерными бомбами
Президент США Дональд Трамп по меньшей мере дважды высказал предложение использовать ядерные бомбы против надвигающихся на страну ураганов.
Обновлено в 02:00
Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
Обновлено в 05:43
Авто
JAC представил в России новый пикап JAC T6
В рамках ежегодной дилерской конференции JAC Motors RUS состоялась презентация нового полноприводного рамного пикапа JAC T6 .
Обновлено в 05:13
Политика
В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов
Ранее в штабе оппозиционного кандидата Квициния заявили, что он с небольшим перевесом опередил Аршба и вышел во второй тур вместе с действующим президентом.
Обновлено в 03:05
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено 24 августа в 15:46
Политика
В ЕС предложили высылать беженцев за посещение родины
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предложил высылать из страны беженцев, которые часто бывают у себя на родине.
Обновлено вчера в 19:11
Футбол
СМИ узнали об отказе сына Диего Симеоне перейти в московское «Динамо»
Обновлено 24 августа в 09:00