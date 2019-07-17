Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенкуИзвестия вчера в 07:53
Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог. Об этом в среду, 17 июля, рассказала директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.
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Мы ознакомились. Действительно, вызывают обеспокоенность подобные случаи, понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. И слава богу, сейчас эта ситуация разрешена, но разрешена она частично, потому что уголовное дело остается.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельМИР 24 16:01
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Россиянка попыталась облегчить страдания больного ребенка. Теперь ей грозит тюрьма
Lenta.ruвчера в 17:01
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