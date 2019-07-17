Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенкуИзвестия 07:53

Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог. Об этом в среду, 17 июля, рассказала директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.
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В СПЧ хотят попросить Минздрав пересмотреть список запрещенных лекарств

РИА Новости11:59

Москвичка, которая получила посылку с запрещенным препаратом для сына, не имела при себе рецепта, говорят таможенники

Эхо Москвы12:30

Россиянки рассказали о спасении своих детей запрещенными лекарствами

Lenta.ru11:03

Неизвестные задержали в Москве женщину после покупки лекарства для сына

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Эксперт заявил о необходимости изменить закон о ввозе в РФ незарегистрированных лекарств

ТАСС10:41

Сотрудники полиции не участвовали в задержании женщины после покупки лекарства для сына

Говорит Москва07:19

В Москве задержали мать неизлечимо больного ребенка за покупку незарегистрированного в России препарата от судорог

Новая газета04:59
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:53, Вашингтон
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Обновлено в 03:41
Политика

Путин расширил упрощённый режим получения гражданства для Донбасса

Российский лидер Владимир Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Происшествия

В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана

В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.
Обновлено в 11:58
Политика

Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.
Обновлено в 09:33
Политика

Россия рассказала о переговорах по Курилам с Японией

14 июля японские СМИ сообщили, что Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Южных Курильских островов.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48
Политика

МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы

В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Происшествия

17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников

17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено

Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Политика

Россия назвала условия возобновления авиасообщения с Грузией

Напоминаем, что 8 июля указ президента РФ Владимира Путина о временном запрете авиасообщения с Грузией вступил в силу.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году

Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Экономика

Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июне

Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства: годовой прирост показателя в июне составил 3,3% против 0,9% в мае, следует из данных госстатистики.
Обновлено вчера в 12:10
Футбол

«Яндекс» назвал самый популярный футбольный клуб России

Московский «Спартак» стал самым популярным футбольным клубом России.
Обновлено в 10:03
Спорт

Светлана Ромашина снова стала чемпионкой мира

На проходящем в южнокорейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта разыграны медали в синхронном плавании.
Обновлено в 07:11
Космос

Спутниковый интернет установил рекорд скорости

Соединение было установлено за счет использования уже выведенных ранее на низкую орбиту спутников, которые в теории должны будут обеспечить широкополосным интернетом любую точку планеты в будущем.
Обновлено в 04:25
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга.
Обновлено в 05:33
Здоровье

Бари Алибасов может остаться инвалидом из-за неправильного лечения

Бари Алибасов рассказал, что может навсегда остаться инвалидом из-за неправильно назначенного лечения.
Обновлено в 09:32
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено в 12:34
Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:17
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Футбол

Триппьер стал игроком «Атлетико»

Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».
Обновлено в 12:37
Футбол

В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор

Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Обновлено в 08:36
Происшествия

«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге

В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
Обновлено в 10:46
Наука

Редкую аномалию в Атлантическом океане сняли на видео

Исследовательского судно Национального управления океанических и атмосферных исследований США показало удивительные кадры со дна Атлантического океана - как стая детенышей акул поедает рыбу-меч, после чего набег на место совершает другая крупная рыба.
Обновлено в 09:59
Авто

Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры

Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Мэй назвала циничными слова Путина об устаревшей либеральной идее

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскритиковала мнение Владимира Путина о том, что либеральная идея устарела.
Обновлено в 12:17
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