Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенкуИзвестия 07:53
Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог. Об этом в среду, 17 июля, рассказала директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:53, Вашингтон
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