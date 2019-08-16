с чего всё началось

В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.

Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка

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