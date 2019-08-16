Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенкаРИА Новости вчера в 22:11

В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.
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с чего всё началось
Как сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава на своей странице
 в сети Facebook, «еще одна мама больного ребенка задержана на почте с посылкой фризиума».
Medikforum.ruвчера в 17:58

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Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка

Москва 24вчера в 18:55

СПЧ разберется с задержаниями матерей, которые покупают лекарства детям

Московский Комсомолецвчера в 18:40

В Москве таможенники задержали мать ребенка с эпилепсией из-за покупки лекарства. На нее завели дело

Дождьвчера в 15:16

На москвичку завели дело за покупку лекарства для ребёнка-эпилептика

Говорит Москвавчера в 16:09

Глава СПЧ обещал разобраться с задержанием матери, купившей лекарство для ребенка

Интерфаксвчера в 16:57

В Москве снова задержана мать ребенка-инвалида при получении на почте незарегистрированного лекарства

Коммерсантъвчера в 16:50

На мать ребенка, больного эпилепсией, завели уголовное дело

Эхо Москвывчера в 21:05
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия

Первые пассажиры аварийно севшего в поле А321 прилетели в Симферополь

В аэропорту Симферополя приземлился самолет с первой группой пассажиров самолета, совершившего сегодня аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг дачи

Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит штраф из-за забора вокруг ее дачи, преграждающего остальным жителям доступ к водоему, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 12:42
Политика

Израиль отказал во въезде двум членам конгресса США

Израильские власти отказали во въезде двум членам конгресса США, известным своими пропалестинскими взглядами и критикой израильской оккупации, сообщила радиостанция "Кан" со ссылкой на замглавы МИД страны Ципи Хотовели.
Обновлено вчера в 11:23
Общество

«Известия»: в России предложили создать «паспорт аэропорта»

Индивидуальный "паспорт" для каждого аэропорта должен быть создан в России для предотвращения столкновений с птицами.
Обновлено вчера в 20:33
Кино

Нил Бломкамп ушел с поста режиссера нового «Робокопа»

Обновлено вчера в 15:27
Общество

Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат

Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетный удар с территории Ливана

Обновлено вчера в 21:45
Экономика

В Аргентине отменили НДС на некоторые продукты

Власти Аргентины решили отменить НДС на социально значимые продукты питания.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие

Будущие убийцы ВСУ? Детей украинских боевиков учат войне в Прибалтике

Обновлено вчера в 22:00
Общество

Одну из улиц Хабаровска перекрыли из-за подтопления

В результате сильных дождей уровень Амура у Хабаровска к 19-23 августа может превысить отметку опасного явления (600 сантиметров) и подняться до 630-680 сантиметров.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Волонтер «Лизы-Алерт» рассказала, как нашла пропавшего в тайге ребенка

Волонтер «Лизы-Алерт» Татьяна Филиппова, прибывшая в Омскую область на поиски трехлетнего ребенка из Москвы, рассказала, как нашла его посреди болота в лесу.
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие

Американский самолет совершил круговой облет Калининградской области

Обновлено вчера в 21:38
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

В ДТП в Туве погибли четыре человека

Обновлено вчера в 22:38
Футбол

Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы

Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 17:16
Хоккей

«Авангард» обыграл московское «Динамо» в товарищеском матче

Добавим, что в первом матче регулярного чемпионата КХЛ Динамо 2 сентября на своем льду сыграет против Торпедо, а Авангард днем ранее в гостях встретится с ЦСКА.
Обновлено вчера в 13:06
Здоровье

Жалобы россиян из-за пожаров в Сибири признали среднестатистическими

Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров действует в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии.
Обновлено вчера в 11:03
Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах

СМИ неверно трактовали слова главы МИД России Сергея Лаврова об условиях заключения мирного договора с Японией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено вчера в 14:39
Общество

Шесть сел отрезаны паводком из-за подъема уровня воды в Приморье

В Краснодарском районе Приморья ограничено транспортное сообщение с шестью селами из-за повышения уровня воды после сильных дождей.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика

Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%

Грузинские производители экспортировали в июне в Россию на 27% меньше вина по сравнению с июлем 2018 года, говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Обновлено вчера в 00:03
Общество

В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис

Обновлено вчера в 16:11
Армия и оружие

В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов

Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 20:03
Здоровье

Эксперты назвали способы уменьшить риск возникновения мигрени

Специалисты рассказали, каким образом можно уменьшить риск возникновения сильных головных болей.
Обновлено вчера в 23:51
Футбол

«Спартак» посвятил победу над «Туном» погибшему болельщику

Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем

Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено вчера в 15:04
Общество

Стало известно имя «Мисс Екатеринбург — 2019»

«Мисс Екатеринбург — 2019» стала 22-летняя Виктория Вершинина. Об этом сообщают городские СМИ.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321

Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено вчера в 16:37
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