Общество

Москвичка собирает подписи против аренды квартир онкобольными детьми
Экономика сегодня
вчера в 18:16

Жительница многоквартирного дома в Москве собирает подписи против проживания в одном подъезде с детьми, больными онкологическими заболеваниями, передает Федеральное Агентство Новостей.
Экономика сегоднявчера в 18:16
с чего всё началось
Благотворительные фонды постоянно арендуют квартиры для иногородних подопечных, так как государство часто оплачивает лечение, но не проживание, отмечают «Такие дела
».
Дождьвчера в 13:19

Подробнее о событии

Москвичка призвала запретить семьям с больными раком детьми арендовать квартиры

Телеканал 360°вчера в 18:39

Москвичка хочет запретить больным раком детям жить с ней в одном доме

Вечерняя Москвавчера в 18:22

Жильцы одного дома в Москве собирают подписи против сдачи в аренду квартир для семей с онкобольными детьми

Эхо Москвывчера в 18:17

Москвичка призывает запретить аренду квартиры детям, больным раком

ФАНвчера в 17:13

Москвичка начала сбор подписей против соседства с онкобольными детьми

РЕН ТВвчера в 15:12

Москвичи взбунтовались против больных раком детей из-за боязни заразиться

Lenta.ruвчера в 14:11

Жительница Москвы рассказала, что в ее подъезде собирают подписи против аренды квартиры для онкобольных детей

Дождьвчера в 13:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
Общество

Скончалась правозащитница Людмила Алексеева

Обновлено в 00:08
Общество

Генпрокуратура отчиталась о росте числа взяток

Надзорное ведомство предоставило статистику в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.
Обновлено в 00:03
Общество

Британец случайно купил чашу возрастом 4000 лет

Житель Великобритании Карл Мартин несколько лет использовал чашу возрастом 4000 лет в качестве подставки под зубные щетки.
Обновлено в 00:05
Общество

Представительница Мексики завоевала титул «Мисс мира – 2018»

Мексиканка Ванесса Понсе завоевала титул «Мисс мира — 2018» на 68-м международном конкурсе красоты, финал которого состоялся 8 декабря на острове Хайнань.
Обновлено вчера в 23:56
ЖКХ

В Барнауле жители сотен домов остались без отопления

В Барнауле жители сотен домов вторые сутки остаются без отопления в 20-градусный мороз из-за порыва теплотрассы.
Обновлено в 00:02
Общество

Путин поговорил с девочкой, которой подарил экскурсию на «Мосфильм»

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой Вероникой, для которой организовал экскурсию на "Мосфильм".
Обновлено вчера в 20:58
Общество

Солсбери потратит £500 тыс. на улучшение имиджа после атаки «Новичка»

Власти британского города Солсбери потратят £500 тыс. на кампанию по улучшению имиджа города, пострадавшего из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль отравляющим веществом «Новичок».
Обновлено вчера в 17:24
Общество

В России впервые узаконят право человека на обезболивание

Впервые в законопроекте о паллиативной помощи прописали право граждан России на получение обезболивающих.
Обновлено вчера в 18:56
Общество

Ума Турман присоединилась к протестам в Париже

Обновлено в 00:01
Общество

Синоптики пообещали москвичам снег и гололедицу в воскресенье

Обновлено в 00:00
Общество

В Польше восстановили памятник советским военнопленным

На востоке Польши в поселке Горынь открыли восстановленный памятник советским военнопленным, погибшим в нацистских концлагерях, сообщает Вести.ру.
Обновлено вчера в 18:56
Общество

Собянин рассказал о планах комплексного развития КСК «Битца»

Сделать ремонт планируется за пять лет, сообщил сегодня посетив этот центр мэр столицы Сергей Собянин.
Обновлено вчера в 17:03
Путешествия

Названы самые новогодние города России

Среди самых новогодних городов нашей страны - Казань, Суздаль и Вологда, зарубежья - Прага, Рим и Загреб.
Обновлено вчера в 17:52
Путешествия

Авиакомпания «ИрАэро» из-за долгов туроператора приостановила полеты

Авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские города Санья и Хайкоу на острове Хайнань, где находятся около 1,5 тыс. туристов, из-за долгов оператора «Жемчужная река».
Обновлено в 00:09
Общество

Коллеги рассказали о состоянии Жореса Алферова

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов по-прежнему находится в больнице, однако возвращается к делам, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:10
Главное