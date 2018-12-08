Общество
Москвичка собирает подписи против аренды квартир онкобольными детьми
Москвичка собирает подписи против аренды квартир онкобольными детьмиЭкономика сегоднявчера в 18:16
Жительница многоквартирного дома в Москве собирает подписи против проживания в одном подъезде с детьми, больными онкологическими заболеваниями, передает Федеральное Агентство Новостей.
Экономика сегоднявчера в 18:16
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с чего всё началось
Благотворительные фонды постоянно арендуют квартиры для иногородних подопечных, так как государство часто оплачивает лечение, но не проживание, отмечают «Такие дела».Дождьвчера в 13:19
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Москвичка призвала запретить семьям с больными раком детьми арендовать квартиры
Телеканал 360°вчера в 18:39
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Общество
Скончалась правозащитница Людмила Алексеева
Обновлено в 00:08
Общество
Генпрокуратура отчиталась о росте числа взяток
Надзорное ведомство предоставило статистику в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.
Обновлено в 00:03
Общество
Британец случайно купил чашу возрастом 4000 лет
Житель Великобритании Карл Мартин несколько лет использовал чашу возрастом 4000 лет в качестве подставки под зубные щетки.
Обновлено в 00:05
Общество
Представительница Мексики завоевала титул «Мисс мира – 2018»
Мексиканка Ванесса Понсе завоевала титул «Мисс мира — 2018» на 68-м международном конкурсе красоты, финал которого состоялся 8 декабря на острове Хайнань.
Обновлено вчера в 23:56
ЖКХ
В Барнауле жители сотен домов остались без отопления
В Барнауле жители сотен домов вторые сутки остаются без отопления в 20-градусный мороз из-за порыва теплотрассы.
Обновлено в 00:02
Общество
Путин поговорил с девочкой, которой подарил экскурсию на «Мосфильм»
Президент Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой Вероникой, для которой организовал экскурсию на "Мосфильм".
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Солсбери потратит £500 тыс. на улучшение имиджа после атаки «Новичка»
Власти британского города Солсбери потратят £500 тыс. на кампанию по улучшению имиджа города, пострадавшего из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль отравляющим веществом «Новичок».
Обновлено вчера в 17:24
Общество
В России впервые узаконят право человека на обезболивание
Впервые в законопроекте о паллиативной помощи прописали право граждан России на получение обезболивающих.
Обновлено вчера в 18:56
Общество
Ума Турман присоединилась к протестам в Париже
Обновлено в 00:01
Общество
Синоптики пообещали москвичам снег и гололедицу в воскресенье
Обновлено в 00:00
Общество
В Польше восстановили памятник советским военнопленным
На востоке Польши в поселке Горынь открыли восстановленный памятник советским военнопленным, погибшим в нацистских концлагерях, сообщает Вести.ру.
Обновлено вчера в 18:56
Общество
Собянин рассказал о планах комплексного развития КСК «Битца»
Сделать ремонт планируется за пять лет, сообщил сегодня посетив этот центр мэр столицы Сергей Собянин.
Обновлено вчера в 17:03
Путешествия
Названы самые новогодние города России
Среди самых новогодних городов нашей страны - Казань, Суздаль и Вологда, зарубежья - Прага, Рим и Загреб.
Обновлено вчера в 17:52
Путешествия
Авиакомпания «ИрАэро» из-за долгов туроператора приостановила полеты
Авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские города Санья и Хайкоу на острове Хайнань, где находятся около 1,5 тыс. туристов, из-за долгов оператора «Жемчужная река».
Обновлено в 00:09
Общество
Коллеги рассказали о состоянии Жореса Алферова
Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов по-прежнему находится в больнице, однако возвращается к делам, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:10