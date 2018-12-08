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Экономика сегодня вчера в 18:16

Жительница многоквартирного дома в Москве собирает подписи против проживания в одном подъезде с детьми, больными онкологическими заболеваниями, передает Федеральное Агентство Новостей.

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Общество Общество Генпрокуратура отчиталась о росте числа взяток Надзорное ведомство предоставило статистику в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

Общество Общество Британец случайно купил чашу возрастом 4000 лет Житель Великобритании Карл Мартин несколько лет использовал чашу возрастом 4000 лет в качестве подставки под зубные щетки.

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ЖКХ ЖКХ В Барнауле жители сотен домов остались без отопления В Барнауле жители сотен домов вторые сутки остаются без отопления в 20-градусный мороз из-за порыва теплотрассы.

Общество Общество Путин поговорил с девочкой, которой подарил экскурсию на «Мосфильм» Президент Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой Вероникой, для которой организовал экскурсию на "Мосфильм".

Общество Общество Солсбери потратит £500 тыс. на улучшение имиджа после атаки «Новичка» Власти британского города Солсбери потратят £500 тыс. на кампанию по улучшению имиджа города, пострадавшего из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль отравляющим веществом «Новичок».

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Общество Общество Ума Турман присоединилась к протестам в Париже

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Путешествия Путешествия Авиакомпания «ИрАэро» из-за долгов туроператора приостановила полеты Авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские города Санья и Хайкоу на острове Хайнань, где находятся около 1,5 тыс. туристов, из-за долгов оператора «Жемчужная река».