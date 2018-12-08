Общество

Москвичка собирает подписи против аренды квартир онкобольными детьми
Экономика сегодня
18:16

Жительница многоквартирного дома в Москве собирает подписи против проживания в одном подъезде с детьми, больными онкологическими заболеваниями, передает Федеральное Агентство Новостей.
Экономика сегодня18:16
с чего всё началось
Благотворительные фонды постоянно арендуют квартиры для иногородних подопечных, так как государство часто оплачивает лечение, но не проживание, отмечают «Такие дела
».
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Афиша Daily11:42

Жительница Москвы рассказала, что в ее подъезде собирают подписи против аренды квартиры для онкобольных детей

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