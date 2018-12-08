Общество
Москвичка собирает подписи против аренды квартир онкобольными детьми
Москвичка собирает подписи против аренды квартир онкобольными детьмиЭкономика сегоднявчера в 18:16
Сообщается, что квартиры сдаются семьям, которые привозят детей, больных раком, в Москву на лечение. В подъезде дома планируется проводить информационно-разъяснительную работу и развесить листовки, по словам координатора благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Натальи Машковой.
Экономика сегоднявчера в 18:16
Оценить
125 человек отреагировали
с чего всё началось
Благотворительные фонды постоянно арендуют квартиры для иногородних подопечных, так как государство часто оплачивает лечение, но не проживание, отмечают «Такие дела».Дождьвчера в 13:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Москвичка призвала запретить семьям с больными раком детьми арендовать квартиры
Телеканал 360°вчера в 18:39
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Общество
Умерла правозащитница Людмила Алексеева
Обновлено в 01:46
Общество
В России стали чаще брать взятки
Брать взятки в России в 2018 году стали почти на десять процентов чаще, чем в прошлом, в первую очередь в Москве и Подмосковье, а также на Кубани, сообщила Генпрокуратура.
Обновлено в 01:39
ЖКХ
В Барнауле жители сотен домов остались без отопления
В Барнауле жители сотен домов вторые сутки остаются без отопления в 20-градусный мороз из-за порыва теплотрассы.
Обновлено в 01:33
Общество
На Корсике объявили красный уровень тревоги из-за сильного ветра
Максимальный - красный - уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях объявлен в воскресенье на Корсике из-за сильного ветра, сообщает французская метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 01:40
Общество
«Мисс мира-2018» стала мексиканка Ванесса Понсе
Мексиканка Ванесса Понсе победила в 68-м конкурсе «Мисс мира-2018», проходившем в городе Санья (островная провинция Хайнань, Южный Китай).
Обновлено в 00:52
Общество
Ума Турман присоединилась к протестам в Париже
Американская актриса Ума Турман оказалась в центре акций протеста в Париже.
Обновлено в 01:33
Общество
Британец случайно купил чашу возрастом 4000 лет
Житель Великобритании Карл Мартин несколько лет использовал чашу возрастом 4000 лет в качестве подставки под зубные щетки.
Обновлено в 01:09
Путешествия
Пассажиры «ИрАэро» пожаловались, что не могут вернуться в Россию
Авиакомпания "ИрАэро" вечером в пятницу сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов в два аэропорта китайского острова Хайнань Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река".
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Путин поговорил с девочкой, которой подарил экскурсию на «Мосфильм»
Президент Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой Вероникой, для которой организовал экскурсию на "Мосфильм".
Обновлено в 01:09
Общество
Солсбери потратит £500 тыс. на улучшение имиджа после атаки «Новичка»
Власти британского города Солсбери потратят £500 тыс. на кампанию по улучшению имиджа города, пострадавшего из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль отравляющим веществом «Новичок».
Обновлено вчера в 17:24
Общество
В России впервые узаконят право человека на обезболивание
Право россиян на обезболивание впервые прописали в проекте закона о паллиативной помощи.
Обновлено в 01:32
Общество
В Польше восстановили памятник советским военнопленным
На востоке Польши в поселке Горынь открыли восстановленный памятник советским военнопленным, погибшим в нацистских концлагерях, сообщает Вести.ру.
Обновлено в 00:15
Общество
Узбекских милиционеров заставили на Коране поклясться не брать взятки
Сотрудники правоохранительных органов Юкоричирчикского района Ташкентской области публично поклялись на Коране не брать взятки и не заниматься вымогательством.
Обновлено в 01:00
Общество
Коллеги рассказали о состоянии Жореса Алферова
Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов по-прежнему находится в больнице, однако возвращается к делам, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Собянин рассказал о планах комплексного развития КСК «Битца»
Сделать ремонт планируется за пять лет, сообщил сегодня посетив этот центр мэр столицы Сергей Собянин.
Обновлено вчера в 17:03