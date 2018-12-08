с чего всё началось

Сообщается, что квартиры сдаются семьям, которые привозят детей, больных раком, в Москву на лечение. В подъезде дома планируется проводить информационно-разъяснительную работу и развесить листовки, по словам координатора благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Натальи Машковой.

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