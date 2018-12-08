Здоровье
Москвичка собирает подписи против аренды квартир онкобольными детьми
Москвичка собирает подписи против аренды квартир онкобольными детьмиЭкономика сегодня18:16
Сообщается, что квартиры сдаются семьям, которые привозят детей, больных раком, в Москву на лечение. В подъезде дома планируется проводить информационно-разъяснительную работу и развесить листовки, по словам координатора благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Натальи Машковой.
Экономика сегодня18:16
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с чего всё началось
Благотворительные фонды постоянно арендуют квартиры для иногородних подопечных, так как государство часто оплачивает лечение, но не проживание, отмечают «Такие дела».Дождь13:19
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Здоровье
Скворцова призвала ЕР помочь с доступом родственников в реанимацию
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Ортопед из Волгограда рассказал, какие продукты лучше исключить из рациона людям, страдающим артрозом.
Обновлено в 22:22
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В Самаре пять человек заболели корью
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Веганская диета у детей способствует эпилепсии
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Здоровье
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Обновлено в 20:24
Здоровье
Дешёвая водка может быть полезной. Как приготовить изысканные напитки
В стране, где существовала государственная монополия на производство алкоголя, сам факт владения самогонным аппаратом мог привести к неиллюзорному тюремному сроку, даже если напиток делался не на продажу, а для личного потребления.
Обновлено в 09:15
Здоровье
В Бурятии идет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ
По состоянию на 8 декабря заболеваемость населения ОРВИ составляет 15,1 случаев на 10 тысяч населения при пороговом уровне 35,3 человека на 10 тыс. населения.
Обновлено в 21:28
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«Умный госпиталь» примет тысячи пациентов в «Сколково»
По словам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, площадь госпиталя составит порядка 47,5 тысячи кв.м. Работать он начнёт в 2022 году.
Обновлено в 06:58
Здоровье
На портале НМО появится кабинет руководителя
На портале непрерывного медицинского образования (НМО) в 2019 г. появятся личные кабинеты специалистов органов управления здравоохранением и руководителей медорганизации, через которые они смогут отслеживать образовательную активность сотрудников.
Обновлено в 10:48
Здоровье
Более 800 тоболяков не знали, что живут с высоким давлением
Более 5 000 тысяч тоболяков обследовали за год. Из них 859 человек не знали, что живут с высоким давлением.
Обновлено в 09:58
Здоровье
Регулярный пропуск приема пищи может негативно повлиять на организм
Самым очевидным последствием постоянного пропуска пищи является потеря веса.
Обновлено в 09:49
Здоровье
При Дамасском госпитале создадут центр для лечения детей с участием российских врачей
Центр для лечения тяжелобольных людей будет создан при Дамасском госпитале, в нем будут работать и российские врачи.
Обновлено в 09:31