Здоровье

Москвичка собирает подписи против аренды квартир онкобольными детьми
Экономика сегодня
18:16

Сообщается, что квартиры сдаются семьям, которые привозят детей, больных раком, в Москву на лечение. В подъезде дома планируется проводить информационно-разъяснительную работу и развесить листовки, по словам координатора благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Натальи Машковой.
Экономика сегодня18:16
с чего всё началось
Благотворительные фонды постоянно арендуют квартиры для иногородних подопечных, так как государство часто оплачивает лечение, но не проживание, отмечают «Такие дела
».
Дождь13:19

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Дождь13:19
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