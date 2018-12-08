Общество
Москвичка начала собирать подписи против соседства с онкобольными детьми
Москвичка начала собирать подписи против соседства с онкобольными детьмиИзвестия17:58
Жительница одного из столичных районов начала сбор подписей против того, что в одной из квартир ее дома проживают родители с онкобольными детьми. По мнению женщины, рак является вирусным заболеванием и передается воздушно-капельным путем.
Известия17:58
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с чего всё началось
Благотворительные фонды постоянно арендуют квартиры для иногородних подопечных, так как государство часто оплачивает лечение, но не проживание, отмечают «Такие дела».Дождь13:19
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Общество
Умерла правозащитница Людмила Алексеева
Обновлено в 18:51
Общество
Титул «Мисс мира – 2018» получила мексиканка
Представительница Мексики Ванесса Понсе завоевала титул «Мисс мира — 2018».
Обновлено в 19:11
Путешествия
Авиакомпания «ИрАэро» из-за долгов туроператора приостановила полеты
Авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские города Санья и Хайкоу на острове Хайнань, где находятся около 1,5 тыс. туристов, из-за долгов оператора «Жемчужная река».
Обновлено в 18:34
Общество
Солсбери потратит £500 тыс. на улучшение имиджа после атаки «Новичка»
Власти британского города Солсбери потратят £500 тыс. на кампанию по улучшению имиджа города, пострадавшего из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль отравляющим веществом «Новичок».
Обновлено в 17:24
Общество
Путин поговорил с девочкой, которой подарил экскурсию на «Мосфильм»
Президент Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой Вероникой, для которой организовал экскурсию на "Мосфильм".
Обновлено в 13:35
Общество
В России впервые узаконят право человека на обезболивание
Впервые в законопроекте о паллиативной помощи прописали право граждан России на получение обезболивающих.
Обновлено в 18:56
Общество
Житель Великобритании случайно купил чашу, возраст которой 4000 лет
Англичанин Карл Мартин купил гончарную чашу, украшенную рисунком антилопы, и использовал ее в качестве подставки под зубные щетки, пока случайно не узнал, что ее возраст – 4 000 лет, сообщает LiveScience.
Обновлено в 19:34
Общество
Собянин рассказал о планах комплексного развития КСК «Битца»
Сделать ремонт планируется за пять лет, сообщил сегодня посетив этот центр мэр столицы Сергей Собянин.
Обновлено в 17:03
Путешествия
Названы самые новогодние города России
Среди самых новогодних городов нашей страны - Казань, Суздаль и Вологда, зарубежья - Прага, Рим и Загреб.
Обновлено в 17:52
Общество
В Польше восстановили памятник советским военнопленным
На востоке Польши в поселке Горынь открыли восстановленный памятник советским военнопленным, погибшим в нацистских концлагерях, сообщает Вести.ру.
Обновлено в 18:56
Общество
Илон Маск научил зрителей CBS правильно произносить название Tesla
Обновлено в 15:09
Общество
В ФАС рассказали об ухищрениях продавцов в преддверии Нового года
Продавцы в преддверии Нового года могут идти на различные ухищрения, для того чтобы заманить к себе клиента, даже посредствам обмана, рассказал руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве Армен Ханян.
Обновлено в 16:54
Общество
Коллеги рассказали о состоянии Жореса Алферова
Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов по-прежнему находится в больнице, однако возвращается к делам, передает ТАСС.
Обновлено в 15:10
Религия
Митрополит Иларион раскритиковал запрет икон в такси
Председатель отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Иларион (Алфеев) призвал отменить запрет на размещение икон в салонах автомобилей.
Обновлено в 19:13
Общество
Кудрин считает избыточным срок ареста правозащитника Пономарева
Длительный административный арест за репост новостей и сообщений в интернете - избыточная мера наказания, заявил глава Счетной палаты Андрей Кудрин, комментируя арест правозащитника Льва Пономарева.
Обновлено в 14:50