с чего всё началось

Жительница одного из столичных домов начала сбор подписей против того, чтобы родители онкобольных детей снимали квартиру по соседству. В петиции женщина заявила, что рак является вирусным заболеванием и передается воздушно-капельным путем.

Москвичка начала сбор подписей против соседства с онкобольными детьми

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