Здоровье
Москвичка начала сбор подписей против соседства с онкобольными детьми
Москвичка начала сбор подписей против соседства с онкобольными детьмиРЕН ТВ15:12
Жительница одного из столичных домов начала сбор подписей против того, чтобы родители онкобольных детей снимали квартиру по соседству. В петиции женщина заявила, что рак является вирусным заболеванием и передается воздушно-капельным путем.
РЕН ТВ15:12
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с чего всё началось
Благотворительные фонды постоянно арендуют квартиры для иногородних подопечных, так как государство часто оплачивает лечение, но не проживание, отмечают «Такие дела».Дождь13:19
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Здоровье
Скворцова призвала ЕР помочь с доступом родственников в реанимацию
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поддержала просьбу основателя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер относительно возможности доступа родственников и волонтеров к пациентам в реанимационные отделения больниц.
Обновлено в 10:25
Здоровье
Определен список оборудования для региональных онкодиспансеров
Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова на сессии, прошедшей в рамках Общероссийского гражданского форума, сообщила об определении списка оборудования, обязательного для установки в региональных онкодиспансерах.
Обновлено в 17:32
Здоровье
Эксперты назвали самый эффективный метод лечения ожирения
По мнению экспертов, достичь максимально эффективного результата может только комплексный подход.
Обновлено в 11:01
Здоровье
В Самаре пять человек заболели корью
В Самаре зафиксирована вспышка кори, пока известно о пяти заболевших. Об этом сообщает региональный Минздрав.
Обновлено в 15:50
Здоровье
Веганская диета у детей способствует эпилепсии
«У детей следование веганской диете способствует появлению проблем со здоровьем, включая эпилепсию и нарушения развития», - сказал Лунд.
Обновлено в 10:54
Здоровье
«Умный госпиталь» примет тысячи пациентов в «Сколково»
По словам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, площадь госпиталя составит порядка 47,5 тысячи кв.м. Работать он начнёт в 2022 году.
Обновлено в 06:58
Здоровье
Волгоградцам рассказали, как избавиться от радикулита раз и навсегда
Заболевание стоит лечить с помощью мазей, инъекций анестетиков, физио- и механотерапии.
Обновлено в 10:33
Здоровье
Медики рассказали о проблеме анорексии
Медики отмечают, что родители таких девочек не могу понять всю серьезность проблемы.
Обновлено в 18:01
Здоровье
Школьники Менделеевска запустили флешмоб «Танцуй ради жизни»
В финале встречи состоялся флешмоб «Танцуй ради жизни». Участники разучили танец-символ борьбы с ВИЧ/СПИДом.
Обновлено в 17:20
Здоровье
Более 800 тоболяков не знали, что живут с высоким давлением
Более 5 000 тысяч тоболяков обследовали за год. Из них 859 человек не знали, что живут с высоким давлением.
Обновлено в 09:58
Здоровье
Дешёвая водка может быть полезной. Как приготовить изысканные напитки
В стране, где существовала государственная монополия на производство алкоголя, сам факт владения самогонным аппаратом мог привести к неиллюзорному тюремному сроку, даже если напиток делался не на продажу, а для личного потребления.
Обновлено в 09:15
Здоровье
В Кузбассе с начала года забраковано 149 партий мяса
В общей сложности в 2018 году Роспотребнадзор забраковал 149 партий мясной продукции, объем которой составил 669 килограмма.
Обновлено в 09:18
Здоровье
Молодых врачей в Башкирии ждут изменения с 1 января 2019 года
В Башкирии остро ощущается нехватка кадров в медицине, а особенно узких специалистов.
Обновлено в 09:54
Здоровье
На портале НМО появится кабинет руководителя
На портале непрерывного медицинского образования (НМО) в 2019 г. появятся личные кабинеты специалистов органов управления здравоохранением и руководителей медорганизации, через которые они смогут отслеживать образовательную активность сотрудников.
Обновлено в 10:48
Здоровье
При Дамасском госпитале создадут центр для лечения детей с участием российских врачей
Центр для лечения тяжелобольных людей будет создан при Дамасском госпитале, в нем будут работать и российские врачи.
Обновлено в 09:31