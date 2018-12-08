Здоровье
Москвичи взбунтовались против больных раком детей из-за боязни заразиться
Москвичи взбунтовались против больных раком детей из-за боязни заразитьсяLenta.ru14:11
Жители одного из домов Москвы начали сбор подписей против семей с онкобольными детьми, которые снимают жилье в их подъезде. Об этом рассказала координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова, сообщают «Такие дела».
Lenta.ru14:11
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Здоровье
Скворцова призвала ЕР помочь с доступом родственников в реанимацию
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поддержала просьбу основателя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер относительно возможности доступа родственников и волонтеров к пациентам в реанимационные отделения больниц.
Обновлено в 10:25
Здоровье
Эксперты назвали самый эффективный метод лечения ожирения
По мнению экспертов, достичь максимально эффективного результата может только комплексный подход.
Обновлено в 11:01
Здоровье
В Самаре обнаружили очаг заболевания корью
От имени главного государственного санитарного врача по Самарской области вышло постановление «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения кори в городе Самара».
Обновлено в 15:50
Здоровье
Веганская диета у детей способствует эпилепсии
«У детей следование веганской диете способствует появлению проблем со здоровьем, включая эпилепсию и нарушения развития», - сказал Лунд.
Обновлено в 10:54
Здоровье
«Умный госпиталь» примет тысячи пациентов в «Сколково»
По словам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, площадь госпиталя составит порядка 47,5 тысячи кв.м. Работать он начнёт в 2022 году.
Обновлено в 06:58
Здоровье
Волгоградцам рассказали, как избавиться от радикулита раз и навсегда
Заболевание стоит лечить с помощью мазей, инъекций анестетиков, физио- и механотерапии.
Обновлено в 10:33
Здоровье
Медики рассказали о проблеме анорексии
Медики отмечают, что родители таких девочек не могу понять всю серьезность проблемы.
Обновлено в 02:38
Здоровье
Роспотребнадзор забраковал 149 партий мяса в Кузбассе
В целом Роспотребнадзор за девять месяцев забраковал в Кузбассе 149 партий мясной продукции объемом 669 кг.
Обновлено в 09:18
Здоровье
Молодых врачей в Башкирии ждут изменения с 1 января 2019 года
В Башкирии остро ощущается нехватка кадров в медицине, а особенно узких специалистов.
Обновлено в 09:54
Здоровье
Дешёвая водка может быть полезной. Как приготовить изысканные напитки
В стране, где существовала государственная монополия на производство алкоголя, сам факт владения самогонным аппаратом мог привести к неиллюзорному тюремному сроку, даже если напиток делался не на продажу, а для личного потребления.
Обновлено в 09:15
Здоровье
На портале НМО появится кабинет руководителя
На портале непрерывного медицинского образования (НМО) в 2019 г. появятся личные кабинеты специалистов органов управления здравоохранением и руководителей медорганизации, через которые они смогут отслеживать образовательную активность сотрудников.
Обновлено в 10:48
Здоровье
Травмпункт горбольницы №4 открылся в Ростове после ремонта
В Ростове-на-Дону после капитального ремонта прошло открытие травматологического пункта больницы №4, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 10:52
Здоровье
Регулярный пропуск приема пищи может негативно повлиять на организм
Самым очевидным последствием постоянного пропуска пищи является потеря веса.
Обновлено в 09:49
Здоровье
Информация про Усманскую больницу оказалась фейком
В УЗО Липецкой области опровергли информацию о достоверности фото и назвали информацию фейком.
Обновлено в 10:26
Здоровье
При Дамасском госпитале создадут центр для лечения детей с участием российских врачей
Центр для лечения тяжелобольных людей будет создан при Дамасском госпитале, в нем будут работать и российские врачи.
Обновлено в 09:31