Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в МосквеГазета.Ru вчера в 14:24

В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.

Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве

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