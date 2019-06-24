Происшествия

Москвичей угостили отравленной газировкойLenta.ru 15:25

В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
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Серийный грабитель отравил в центре Москвы более 20 человек

Взгляд.ру12:38

Москвичей угостили отравленной газировкой

Lenta.ru15:25

Прохожих в центре Москвы угощают отравленной газировкой и грабят. За месяц пострадали 24 человека

Дождь13:41

Неизвестные на улицах угощают москвичей напитками, после которых люди теряют сознание и впадают в кому

Эхо Москвы14:31

Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве

Газета.Ru14:24

СМИ: в центре Москвы грабят людей, опаивая отравленной газировкой

Московский Комсомолец14:08

The Village: в центре Москвы людей травят газировкой и грабят. За месяц пострадали 24 человека

Snob.ru14:39
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Наука

Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад

Обновлено в 11:00
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

Бывший президент Украины Петр Порошенко одобрил антироссийские протесты в Грузии, обвинил Россию в намерении ослабить экономику Грузии прекращением авиасообщения, а также помочь "грузинским братьям" по туристической линии.
Обновлено в 15:03
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Технологии

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

С 2010 года МТС несколько раз вносила косметические изменения в свой логотип.
Обновлено в 11:43
Политика

Власти Грузии пошли на уступки митингующим

Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

«Калашников» представил гражданскую версию автомата АК-12

Концерн «Калашников» на традиционной ежегодной презентации представил гражданскую версию автомата АК-12.
Обновлено в 13:59
Наука

Полуметровую голову древнего волка нашли в вечной мерзлоте в Якутии

Обновлено в 13:20
Происшествия

Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей

Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Обновлено в 15:46
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Политика

Матвиенко продолжит представлять Петербург в Совете Федерации

Обновлено в 05:40
Футбол

Малкольм Баду находится на просмотре в «Спартаке»

Полузащитник немецкого "Вольфсбурга" Малкольм Баду находится на просмотре в московском "Спартаке" на сборе в Австрии, сообщается на сайте российского футбольного клуба.
Обновлено в 16:12
Политика

ПАСЕ начала обсуждать 222 поправки к проекту по российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы начала обсуждение 222 поправок к проекту доклада, представляющего российской делегации возможность приехать на июньскую сессию ПАСЕ.
Обновлено в 14:46
Политика

Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Гаджеты

Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei

Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Число пострадавших из-за ЧП на юге Казахстана увеличилось до 46

Обновлено в 08:17
Происшествия

В Тольятти погиб известный дзюдоист Евгений Кушнир

В Тольятти погиб знаменитый 27-летний дзюдоист. Евгений Кушнир являлся победителем соревнований городского и областного уровней.
Обновлено в 14:32
Экономика

В Черногории арестованы активы сына Тельмана Исмаилова

Активы в Черногории попали под обременение в рамках возврата упомянутого долга. Тельман Исмаилов вместе с семьей находится в Черногории.
Обновлено в 02:37
Кино

Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сходила на свидание с бывшим возлюбленным

Две недели назад в одном из элитных отелей Вероны состоялась свадьба близких друзей Ольги Бузовой, на которую телеведущая пришла не одна, а в компании своего бывшего возлюбленного Тимофея Майорова, который, напомним, помогал ей искать идеального мужчину в шоу «Замуж за Бузову».
Обновлено в 16:01
Общество

Большой театр изменит схему продажи билетов после критики СП

«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук до 960 билетов», — говорится в письме генерального директора Большого театра Владимира Урина.
Обновлено в 02:45
Энергетика

В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территории

Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Подросток попал под машину на КАД

В понедельник, 24 июня, во второй половине дня 14-летний школьник попал под машину на 52-м км внутренней КАД в районе «Мега Дыбенко».
Обновлено в 15:00
Политика

В Грузии надеются на решение вопроса авиасообщения с Россией

Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что грузинские авиакомпании соответствуют «всем высоким стандартам безопасности», и выразила надежду на «положительное решение» вопроса с авиасообщением с Россией.
Обновлено в 15:13
Культура

Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину

Обновлено в 10:45
Происшествия

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым

Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Общество

Прямая линия с Путиным теряет популярность второй год подряд

Число зрителей прямой линии снижается второй год подряд — в прошлом году ее смотрели 5,78 млн россиян.
Обновлено в 07:48
Общество

В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
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