Общество

Москвичей предупредили о возвращении зимыМослента вчера в 22:38

В середине следующей недели в столичный регион вернутся снегопады. Об этом сообщает Центр погоды ФОБОС на портале «Метеовести». Уточняется, что в ночи на 27 и 28 марта холодный атмосферный фронт принесет в Москву около трети мартовской нормы осадков, которые выпадут в виде снега и мокрого снега.
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