Общество
Москвичей предупредили о возвращении тропической жарыГазета.Ru 10:43
Синоптики заявили, что жара начнет возвращаться в Москву с 18 июня, сообщает РЕН. По прогнозам, температура воздуха будет стремительно повышаться, в то время как осадков в городе не ожидается.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАСС07:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:02, Вашингтон
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 рухнул в цене и теперь он лишь немногим дороже модели Mi 9 SE
Mi Mix 3 теперь оценивается в 2300 юаней, что соответствует 332 долларам, тогда как Mi 9 всё ещё стоит 2800 юаней, что составляет 404 доллара.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Бывший глава украинской армии признался в атаке на батальон «Донбасс»
В 2014 году украинская авиация атаковала колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено в 13:42
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не распространять ложную информацию по конфликту в селе Чемодановка.
Обновлено в 11:04
Политика
Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Обновлено в 11:04
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Единоборства
Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца
Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:22
Политика
Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России
В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
Обновлено в 14:45
Футбол
Президент ПСЖ пригрозил выгнать звездных игроков из команды
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал об отношении к звездным игрокам команды.
Обновлено в 14:37
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В центре Петербурга ребенок угодил под машину на «зебре»
На видео, которое опубликовали в группе, видно, как ребенок идет по «зебре», а потом зачем-то бежит обратно на тротуар.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве
«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 13:52
Авто
Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в продаже 18 июня
Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в свободной продаже с 18 июня нынешнего года.
Обновлено в 13:25
Политика
Гройсман «отправил на пенсию» партии Порошенко и Тимошенко
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, недавно возглавивший новую партию "Украинская стратегия", считает, что старые политические силы, в частности "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, должны уйти в историю.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Ивану Голунову представлена защита как свидетелю
Корреспонденту онлайн-издания "Медуза" Ивану Голунову, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу, в рамках которого он был задержан.
Обновлено в 13:43
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Единоборства
Кудряшов не сумел стать претендентом на титул WBC
Обновлено в 11:43
Политика
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова пожелала всей России алкоголизма
Анастасия Волочкова устала от постоянных нападок и обвинений в злоупотреблении спиртным и пожелала алкоголизма всей России.
Обновлено в 04:40
Футбол
Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка Америки
Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этап Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:58
Музыка
Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым
В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.
Обновлено в 12:56
Политика
Зеленский и Аваков пообщались с жителями Мариуполя «в годовщину освобождения от ceпapaтистов»
Зеленский выступил в Мариуполе по поводу пятой годовщины взятия города ВСУ.
Обновлено в 06:54
Футбол
В «Спартаке» рассказали о состоянии газона «Открытие Арены»
14 июня 2019 года на стадионе «Открытие Арена» состоялся концерт музыкальной группы «Ленинград».
Обновлено в 13:16
Общество
Россияне начали больше интересоваться автодомами
Рост интереса россиян к туризму растет, несмотря на падение доходов населения.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
Обновлено в 08:50
Автоспорт
Команда SMP Racing на подиуме в Ле-Мане
Быстрее были только два экипажа заводской команды Toyota, но при этом российская машина под №11 пересекла линию финиша на три круга раньше, чем её ближайшие соперники из Rebellion Racing, преодолев за 24 часа 379 кругов по кольцу Сартэ.
Обновлено в 14:29
Политика
Гройсман выразил надежду на детенизацию экономики Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV выразил надежду, что при президенте Владимире Зеленском в стране удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики.
Обновлено в 14:58