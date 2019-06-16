Москвичей предупредили о возвращении тропической жарыГазета.Ru 10:43

Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Синоптики заявили, что жара начнет возвращаться в Москву с 18 июня, сообщает РЕН. По прогнозам, температура воздуха будет стремительно повышаться, в то время как осадков в городе не ожидается.

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