Москвичей предупредили о торнадо после жарыГазета.Ru 09:58

После периода аномальной жары, который прогнозируется в Москве на текущей неделе, в столичном регионе могут возникнуть шквалы и торнадо или смерчи.

с чего всё началось

В свое очередь в Гидрометцентре пояснили, что спрогнозировать шквалы и смерчи можно только ближе к их возникновению, передает ТАСС. Ранее синоптики предупредили жителей Москвы об аномальной жаре. Температура в городе прогреется до 32°С. Пик потепления настанет в среду, 29 мая.

Москвичей предупредили о торнадо после жары

Армия и оружие Миссия НАТО в Косово отреагировала на действия косовского спецназа В KFOR заявили, что действия косовских силовиков не были направлены против сербов В Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) считают, что действия косовского полицейского спецназа не направлены против сербов, передает агентство Tanjug, ссылаясь на пресс-секретаря KFOR Винченцо Грасо.

Происшествия По меньшей мере два человека погибли при нападении на детей в Японии Жертвами инцидента стали по меньшей мере два человека — шестиклассница и 39-летний сотрудник МИД Японии, который, предположительно, был отцом одной из школьниц.

Хоккей Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира в Словакии.

Футбол Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.

Происшествия Бывший вице-премьер Дагестана получил условный срок за мошенничество Омаров осужден на 4,4 года условно. Также ему запрещено в течение 1,5 лет занимать государственные должности.

Гаджеты Смартфон Moto Z4 появился в продаже Без громких анонсов и презентаций компания Lenovo выпустила смартфон Motorola Moto Z4, а точнее отправила его в продажу по ошибке ритейлера.

Хоккей Лучшим тренером сезона КХЛ стал Игорь Никитин из ЦСКА Лучшим тренером 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал Игорь Никитин из московского ЦСКА, сообщает «РИА Новости».

Музыка Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".

Политика В МВД и Минобороны выступили против обращения «господин» Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву заменить нынешнее обращение "товарищ" на дореволюционный вариант.

Музыка Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения» Литовский певец Юриюс Векленко, не сумевший пройти в финал "Евровидения", потребовал признать ошибку в подсчете голосов.

Происшествия В Ростове-на-Дону три женщины забили до смерти знакомого мужчину Правоохранители задержали трех жительниц Ростова-на-Дону, подозреваемых в том, что до смерти забили своего знакомого, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.

Политика На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма Замана пояснил, что об отмене операции ему рассказывали должностные лица — официальных документов он не видел.

Общество Температура выше нормы ожидается по всей России летом Летом в России ожидается температура около или выше нормы, при этом не исключена возможность ливневых дождей и шквалистых ветров, сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Армия и оружие Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.

Общество 1 июня в столице откроется 108 зон отдыха у воды 1 июня в столице начинается купальный сезон. Для горожан откроется 108 благоустроенных зон отдыха у воды.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Политика Посла Испании вызвали в МИД России Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля.

Экономика В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет «Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.