Общество
Москвичей предупредили о торнадо после жарыГазета.Ru 09:58
В свое очередь в Гидрометцентре пояснили, что спрогнозировать шквалы и смерчи можно только ближе к их возникновению, передает ТАСС. Ранее синоптики предупредили жителей Москвы об аномальной жаре. Температура в городе прогреется до 32°С. Пик потепления настанет в среду, 29 мая.
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с чего всё началось
После периода аномальной жары, который прогнозируется в Москве на текущей неделе, в столичном регионе могут возникнуть шквалы и торнадо или смерчи.Агентство Москва01:30
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