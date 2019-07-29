Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекордеИзвестия вчера в 20:53
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести». Отмечается, что на последние дни июля и начало августа выпадает ультраполярное вторжение, которое принесет похолодание.
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Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Общество
Британский подросток, не стригшийся десять лет, испугал парикмахера
Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет нанес визит парикмахеру, удивив того необычной прической.
Обновлено вчера в 17:57
Футбол
ЦСКА — Локомотив 1:0
Впервые в истории Премьер-лиги рефери поставил пенальти, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено вчера в 13:16
Общество
Названы востребованные рабочие профессии России
В России существует нехватка рабочих со средним или средне-специальным и высшим техническим образованием.
Обновлено в 03:44
Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
В Москве госпитализировали Алексея Навального
24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено вчера в 06:03
Футбол
«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
В матче за Суперкубок Украины в Одессе киевское «Динамо» одержало волевую победу над донецким «Шахтером» — 2:1.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Политика
В окружении Зеленского решили реформировать СБУ
5 июля стало известно, что у нового заместителя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова назрел «серьезный конфликт» с окружением руководителя администрации президента страны Андрея Богдана, в частности, из-за самоуправства первого.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Тамбовской области семья из восьми человек отравилась грибами
Многодетная семья из восьми человек госпитализирована после отравления грибами в Тамбовской области.
Обновлено в 01:24
Политика
Свои культура и порядки: Мигранты построят новую Россию
Политолог Георгий Бовт заявил, что постоянно растущий приток мигрантов рано или поздно покроет убыль населения РФ, мигранты станут неотъемлемой частью российского общества, привнесут в него свои обычаи, культуру, порядки и традиции.
Обновлено в 03:22
Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам
85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского банка «Ассоциация».
Обновлено в 01:48
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Скандальный украинский генерал ответил на обвинения Зеленского
Начальник ГУ нацполиции Украины в Днепропетровской области Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Владимира Зеленского уволить его.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Из-за жары женщина вышла на прогулку голой
Из-за аномальной жары жительница Лондона вышла на улицу без одежды.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Политика
«Что ж вы за дебилы?»: Украинский депутат высказался резко против отмены празднования 9 мая
Представитель президентской партии "Слуга народа" Бужанский резко высказался о возможной отмене Дня Победы 9 мая и замене его на "День памяти и примирения".
Обновлено в 01:14
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
Обновлено вчера в 21:30
Культура
Уфимский музей примет международную выставку «Мяч в искусстве»
12 марта 2019 года был дан старт арт-турне выставки, а финальной точкой станет музей в Дохе (Катар), где в 2022 году будут проводить Чемпионат мира по футболу.
Обновлено в 00:34
Авто
Производство ПСМА в Калуге остановилось по причине отпусков работников
ООО "ПСМА Рус" с понедельника (29 июля 2019 года) остановит калужское производство на 20 дней в связи с отпусками сотрудников, выпавшими в одно время, доложила пресс-служба компании.
Обновлено в 03:22
Авто
Kia начала продажи суперэкономичного Kia Cerato
Компания Kia объявила старт продаж новой модификации седана Cerato/K3.
Обновлено в 01:55
Общество
AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52