с чего всё началось

В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести». Отмечается, что на последние дни июля и начало августа выпадает ультраполярное вторжение, которое принесет похолодание.

Происшествия Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.

Культура Со 2 по 6 августа Нижний Новгород превратится в съемочную веб-площадку Со 2 по 6 августа в Нижнем Новгороде во второй раз пройдет единственный в России международный фестиваль веб-сериалов REALIST WEB FEST, организованный при поддержке Правительства Нижегородской области и Администрации города Нижнего Новгорода.

Экономика FT рассказала о разногласиях Сбербанка с «Яндексом» В Сбербанке же были недовольны недавним решением акционера "Яндекса" Аркадия Воложа изменить структуру руководства компанией в связи с тем, что он много времени проводит в Израиле, говорит собеседник FT, близкий к банку.

Политика Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.

Происшествия Прикинувшийся врачом экономист делал нелегальные аборты в Москве В Росздравнадзоре проинформировали о закрытии клиники, в которых экономист, выдававший себя за врача, делал аборты на поздних сроках беременности.

Общество Россиян предложили наказывать за одежду с нецензурными надписями Всех граждан, которые выходят в общественные места в одежде, на которой присутствуют нецензурные надписи, он призвал наказывать при помощи исправительных работ.

Политика В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Галяминой Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует оставить без удовлетворения жалобу независимого кандидата в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой об отказе ей в регистрации.

Общество В пруду Таврического сада гибнут утки В гниющей воде пруда в Таврическом саду обнаружили погибших пернатых.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Происшествия В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.

Шоу-бизнес 75-летняя Инна Чурикова готовится к выписке из больницы 18 июля СМИ сообщили, что 75-летняя народная артистка СССР Инна Чурикова была доставлена в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии.

Происшествия В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).

Космос Космическая обсерватория Hubble сделала новый снимок одной из самых известных галактик Орбитальный телескоп Hubble, являющийся совместным проектом NASA и Европейского Космического Агентства сделал очень эффектное и зрелищное фото спиральной галактики М 101, которую называют еще «Галактика Вертушка».

Экономика Трамп выступает за снижение ФРС США базовой ставки Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система должна снизить базовую ставку для поддержки производителей страны.

Политика Борис Джонсон потратит более 120 млн долларов на рекламу Brexit На выход Великобритании из ЕС без сделки правительство страны готово потратить 1 млрд фунтов, десятая часть от которых пойдет на рекламную кампанию.

Единоборства Александр Емельяненко объявил, что получил контракт от Bare Knuckle FC Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко сообщил, что получил контракт от промоушена Bare Knuckle FC, который специализируется на кулачных боях без перчаток.

Гаджеты Xiaomi представила микроволновку Mijia за $60 для умного дома Печь может подключаться к умным домашним колонкам Xiaomi или смартфону посредством встроенного модуля Wi-Fi 802.11bgn с частотой 2,4 ГГц, после чего через интеллектуальные динамики или смартфон получает возможность воспринимать голосовые команды.