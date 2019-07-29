Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекордеИзвестия вчера в 20:53
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести». Отмечается, что на последние дни июля и начало августа выпадает ультраполярное вторжение, которое принесет похолодание.
Читать в источнике
Оценить140
с чего всё началось
По прогнозу специалистов центра погоды «Фобос», днем 29 июля температура воздуха прогреется не выше плюс 13-18 градусов, говорится на портале «Метеовести».Телеканал 360°вчера в 19:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:10, Вашингтон
Происшествия
На уральском заводе взорвался кислород. Есть погибшие
Обновлено в 09:31
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Культура
Со 2 по 6 августа Нижний Новгород превратится в съемочную веб-площадку
Со 2 по 6 августа в Нижнем Новгороде во второй раз пройдет единственный в России международный фестиваль веб-сериалов REALIST WEB FEST, организованный при поддержке Правительства Нижегородской области и Администрации города Нижнего Новгорода.
Обновлено в 07:59
Экономика
FT рассказала о разногласиях Сбербанка с «Яндексом»
В Сбербанке же были недовольны недавним решением акционера "Яндекса" Аркадия Воложа изменить структуру руководства компанией в связи с тем, что он много времени проводит в Израиле, говорит собеседник FT, близкий к банку.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток
Обновлено в 08:43
Политика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Прикинувшийся врачом экономист делал нелегальные аборты в Москве
В Росздравнадзоре проинформировали о закрытии клиники, в которых экономист, выдававший себя за врача, делал аборты на поздних сроках беременности.
Обновлено в 08:51
Общество
Россиян предложили наказывать за одежду с нецензурными надписями
Всех граждан, которые выходят в общественные места в одежде, на которой присутствуют нецензурные надписи, он призвал наказывать при помощи исправительных работ.
Обновлено в 08:14
Политика
В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Галяминой
Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует оставить без удовлетворения жалобу независимого кандидата в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой об отказе ей в регистрации.
Обновлено в 09:49
Общество
В пруду Таврического сада гибнут утки
В гниющей воде пруда в Таврическом саду обнаружили погибших пернатых.
Обновлено в 08:53
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры
В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал фотоколлаж трех красавиц-дочерей
Российский актер, шоумен, телеведущий Иван Ургант трепетно относится к семье.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
75-летняя Инна Чурикова готовится к выписке из больницы
18 июля СМИ сообщили, что 75-летняя народная артистка СССР Инна Чурикова была доставлена в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Космос
Космическая обсерватория Hubble сделала новый снимок одной из самых известных галактик
Орбитальный телескоп Hubble, являющийся совместным проектом NASA и Европейского Космического Агентства сделал очень эффектное и зрелищное фото спиральной галактики М 101, которую называют еще «Галактика Вертушка».
Обновлено 26 июля в 12:59
Кино
Шоураннер «Ведьмака» о подборе актеров: «Польская культура не привязана к „белой коже“»
Во время кастинга на роли в «Ведьмаке» от Netflix создатели сериала не обращали внимания на цвет кожи актеров.
Обновлено в 07:20
Экономика
Трамп выступает за снижение ФРС США базовой ставки
Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система должна снизить базовую ставку для поддержки производителей страны.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Стекло на «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло
Обновлено в 09:22
Политика
Борис Джонсон потратит более 120 млн долларов на рекламу Brexit
На выход Великобритании из ЕС без сделки правительство страны готово потратить 1 млрд фунтов, десятая часть от которых пойдет на рекламную кампанию.
Обновлено в 00:29
Единоборства
Александр Емельяненко объявил, что получил контракт от Bare Knuckle FC
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко сообщил, что получил контракт от промоушена Bare Knuckle FC, который специализируется на кулачных боях без перчаток.
Обновлено в 08:45
Гаджеты
Xiaomi представила микроволновку Mijia за $60 для умного дома
Печь может подключаться к умным домашним колонкам Xiaomi или смартфону посредством встроенного модуля Wi-Fi 802.11bgn с частотой 2,4 ГГц, после чего через интеллектуальные динамики или смартфон получает возможность воспринимать голосовые команды.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП
"В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 10:04
Хоккей
Василевский продлил контракт с «Тампа Бэй»
Обновлено в 09:40