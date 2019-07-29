с чего всё началось

В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести». Отмечается, что на последние дни июля и начало августа выпадает ультраполярное вторжение, которое принесет похолодание.

Происшествия Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.

Армия и оружие В Петербурге прошел главный военно-морской парад В Санкт-Петербурге состоялся парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Происшествия В Астрахани арестованы Расул Султанов и Виталий Шведов Только что стало известно, что сегодня утром были арестованы бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов Виталий Шведов.

Происшествия Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии В Калифорнии в результате стрельбы на фестивале еды погибли по меньшей мере три человека.

Экономика Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России, передает "Российская газета".

Спорт Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.

Происшествия На митинге в Москве задержали больше тысячи человек По состоянию на 16:00 в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тыс. человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.

Происшествия Полицейских научили правильно закупать наркотики Новые разъяснения для полицейских появились в ведомстве после нашумевшего дела Ивана Голунова, которому могли подкинуть наркотики сами правоохранители.

Футбол Игнашевич: смогу пойти учиться на лицензию Pro только следующим летом Старший тренер московского футбольного клуба "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал, что сможет пойти учиться на тренерскую лицензию категории Pro только следующим летом.

Происшествия В Кузбассе целый день искали пропавшего в лесу трехлетнего мальчика Были организованы поисковые работы: правоохранители и добровольцы прочесывали лес. В итоге, малыша удалось отыскать.

Культура Красноярск впервые примет чемпионат России по дрон-рэйсингу Первые соревнования прошли в прошлом году в Подмосковье. Участниками чемпионата России по Drone Racing станут лучшие пилоты со всей страны.

Политика Борис Джонсон потратит 100 млн фунтов на рекламу «жесткого» Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках подготовки к выходу страны из ЕС без сделки запустит рекламную кампанию, на которую в ближайшие три месяца будет потрачено 100 млн фунтов, пишет The Guardian со ссылкой на правительственные источники.

Футбол Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины, победив «Шахтёр» Киевское «Динамо» одержало победу над «Шахтёром» в матче за Суперкубок Украины. Встреча прошла в Одессе и завершилась со счётом 2:1.

Общество В зоне наводнения в Приамурье запретят продажу крепкого алкоголя Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при правительстве Амурской области поддержала предложение прокуратуры запретить продажу алкогольной продукции в населенных пунктах, оказавшихся в зоне наводнения, сообщает региональная прокуратура.

Шоу-бизнес Ирина Шейк закрутила роман с экс-мужем Дженнифер Энистон Российская супермодель Ирина Шейк, недавно расставшаяся с актером Брэдли Купером, закрутила роман с экс-супругом актрисы Дженнифер Энистон Джастином Теру, сообщает Gossip Cop.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.

Общество В Байкальске из-за паводка обрушился мост Мэр города Василий Темгеневский рассказал ТАСС, что мост на реке Солзан обрушился из-за паводка.

Общество В США умерла «самая умная» в мире собака Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Здоровье 300 млн человек живут с вирусным гепатитом, не подозревая об этом В мире 300 млн человек живут с вирусным гепатитом, даже не подозревая об этом.