Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекордеИзвестия вчера в 20:53
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести». Отмечается, что на последние дни июля и начало августа выпадает ультраполярное вторжение, которое принесет похолодание.
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с чего всё началось
По прогнозу специалистов центра погоды «Фобос», днем 29 июля температура воздуха прогреется не выше плюс 13-18 градусов, говорится на портале «Метеовести».Телеканал 360°вчера в 19:36
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Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
В Санкт-Петербурге состоялся парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия
В Астрахани арестованы Расул Султанов и Виталий Шведов
Только что стало известно, что сегодня утром были арестованы бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов Виталий Шведов.
Обновлено 26 июля в 02:19
Происшествия
Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии
В Калифорнии в результате стрельбы на фестивале еды погибли по меньшей мере три человека.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:10
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
По состоянию на 16:00 в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тыс. человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.
Обновлено 27 июля в 15:10
Происшествия
Полицейских научили правильно закупать наркотики
Новые разъяснения для полицейских появились в ведомстве после нашумевшего дела Ивана Голунова, которому могли подкинуть наркотики сами правоохранители.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
Группа специального назначения. Спецназ ФСБ «Альфа» отмечает 45-летие
Спецназу ФСБ, легендарной «Альфе», 29 июля исполнится 45 лет.
Обновлено в 00:03
Игры
Никакого сарказма? – система диалогов в Fallout 76 будет похожа на аналогичный элемент из Fallout 3, а не из Fallout 4
Один из руководителей разработчиков Fallout 76 Джефф Гардинер в ходе QuakeCon затронул тему реализации системы диалогов в проекте.
Обновлено вчера в 01:17
Футбол
Игнашевич: смогу пойти учиться на лицензию Pro только следующим летом
Старший тренер московского футбольного клуба "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал, что сможет пойти учиться на тренерскую лицензию категории Pro только следующим летом.
Обновлено в 00:45
Общество
В Белогорске объявили режим ЧС из-за паводка
Обновлено в 00:26
Происшествия
В Кузбассе целый день искали пропавшего в лесу трехлетнего мальчика
Были организованы поисковые работы: правоохранители и добровольцы прочесывали лес. В итоге, малыша удалось отыскать.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В Петербурге найден мертвым бывший чемпион по кикбоксингу
Обновлено вчера в 09:23
Культура
Красноярск впервые примет чемпионат России по дрон-рэйсингу
Первые соревнования прошли в прошлом году в Подмосковье. Участниками чемпионата России по Drone Racing станут лучшие пилоты со всей страны.
Обновлено в 00:08
Политика
Борис Джонсон потратит 100 млн фунтов на рекламу «жесткого» Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках подготовки к выходу страны из ЕС без сделки запустит рекламную кампанию, на которую в ближайшие три месяца будет потрачено 100 млн фунтов, пишет The Guardian со ссылкой на правительственные источники.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Футбол
Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины, победив «Шахтёр»
Киевское «Динамо» одержало победу над «Шахтёром» в матче за Суперкубок Украины. Встреча прошла в Одессе и завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 00:16
Общество
В зоне наводнения в Приамурье запретят продажу крепкого алкоголя
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при правительстве Амурской области поддержала предложение прокуратуры запретить продажу алкогольной продукции в населенных пунктах, оказавшихся в зоне наводнения, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Ирина Шейк закрутила роман с экс-мужем Дженнифер Энистон
Российская супермодель Ирина Шейк, недавно расставшаяся с актером Брэдли Купером, закрутила роман с экс-супругом актрисы Дженнифер Энистон Джастином Теру, сообщает Gossip Cop.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Навального госпитализировали из спецприемника
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Общество
В Байкальске из-за паводка обрушился мост
Мэр города Василий Темгеневский рассказал ТАСС, что мост на реке Солзан обрушился из-за паводка.
Обновлено вчера в 09:26
Общество
В США умерла «самая умная» в мире собака
Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.
Обновлено вчера в 23:49
Наука
Показаны разрушительные последствия глобальной катастрофы
Обновлено 27 июля в 06:47
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Здоровье
300 млн человек живут с вирусным гепатитом, не подозревая об этом
В мире 300 млн человек живут с вирусным гепатитом, даже не подозревая об этом.
Обновлено в 00:40
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Напомним, в феврале 2019 года бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял о наличии «угрозы вторжения Вооружённых сил Российской Федерации вглубь территории украинского государства».
Обновлено в 00:24