Общество

Москвичей предупредили о температурном антирекордеИзвестия 20:53

В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести». Отмечается, что на последние дни июля и начало августа выпадает ультраполярное вторжение, которое принесет похолодание.
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с чего всё началось
По прогнозу специалистов центра погоды «Фобос», днем 29 июля температура воздуха прогреется не выше плюс 13-18 градусов, говорится на портале «Метеовести
».
Телеканал 360°19:36

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