с чего всё началось

В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести». Отмечается, что на последние дни июля и начало августа выпадает ультраполярное вторжение, которое принесет похолодание.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Происшествия Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

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Здоровье В Индии родился ребенок-русалка По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.

Футбол ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Армия и оружие В Петербурге начался Главный военно-морской парад В акватории Невы и на Кронштадтском рейде начался Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ.

Энергетика «Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.

Энергетика Составлен мировой рейтинг доступности бензина Лидером рейтинга стал Люксембург, жители которого могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. литров бензина.

Авто В России корпоративные продажи автомобилей растут четвертый год подряд Как отмечают аналитики, корпоративные продажи новых машин в России растут уже четвертый год подряд.

Авто Renault Trafic превратили в бюджетный фургон Dacia Sandman За основу новинки под названием Dacia Sandman легла короткая колесная база Trafic с задней дверью, которая дает дополнительную крытую зону за пределами фургона.

Экономика Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроков Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года.

Общество Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту Большинство российских граждан не собираются оформлять электронные паспорта, поскольку не доверяют им, считая ненадежными.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Отношения пока еще сложные, но уже можно найти выход из ситуации.

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Космос Обнаружена каменистая экзопланета с тремя красными солнцами Астрономы при помощи космического телескопа TESS обнаружили экзопланету с тремя солнцами, которую назвали LTT 1445Ab.

Политика В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.