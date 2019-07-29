Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекордеИзвестия вчера в 20:53
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести». Отмечается, что на последние дни июля и начало августа выпадает ультраполярное вторжение, которое принесет похолодание.
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Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
В Якутии 22 человека отравились шаурмой
Обновлено в 02:02
Происшествия
В 64-й горбольнице у Навального диагностировали крапивницу
Врачи 64-й городской больницы, в которую был госпитализирован Алексей Навальный из спецприемника, диагностировали у политика «крапивницу», сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Рекрутеры рассказали, какие качества ждут от рабочих
От рабочих с высшим образованием ждут специализированных знаний(73%), владения ИТ-системами и навыками программирования (49%) и тоже добросовестности и дисциплинированности (43%).
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
Белла Хадид показала, как нельзя позировать в бикини
Белла и Джиджи Хадид устроили себе каникулы на Миконосе. Но даже на отдыхе супермодели жить не могут без фотосессий, пусть и любительских.
Обновлено в 00:50
Экономика
Китай утвердил заявки на IPO двух компаний энергетического сектора
Заявки двух китайских компаний на IPO на фондовом рынке — оператора АЭС CGN Power и производителя электрического оборудования Anfu CE LINK Ltd. — утверждены Китайским комитетом по контролю над ценными бумагами, сообщает 28 июля Синьхуа.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Паводок в Амурской области: подтоплено почти 600 домов
Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области, паводок уже подтопил почти 593 частных жилых дома и 1286 придворовых территорий в 16 населенных пунктах.
Обновлено 27 июля в 02:03
Транспорт
Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину
Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.
Обновлено в 01:00
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Шоу-бизнес
Ирину Шейк заподозрили в романе с экс-супругом Дженнифер Энистон
Инсайдеры рассказали о новом романе знаменитой российской модели Ирины Шейк: по данным источников, ее избранником стал бывший супруг актрисы Дженнифер Энистон Джастин Теру.
Обновлено в 01:49
Общество
Товары с AliExpress появятся в российских магазинах
Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress начал работу с малым и средним бизнесом, сообщил представитель AliExpress Антон Пантелеев: площадка станет оптовым поставщиком небольших сетей.
Обновлено вчера в 18:05
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.
Обновлено вчера в 16:09
Игры
Энтузиасты улучшили графику более 150 игр Nintendo 64 с помощью нейросети
Обновлено вчера в 16:58
Общество
В центре Екатеринбурга Наина Ельцина открыла именную «скамейку любви»
Перед открытием на скамейку накинули белую ткань и произнесли речь.
Обновлено вчера в 04:48
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «экраном-водопадом»
По бокам экран загибается на почти прямой угол (до 88 °). Данные фотографии и видеоролик сегодня утром опубликовал в Weibo вице-президент компании Oppo.
Обновлено в 00:18
Общество
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
На несогласованном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму задержали 1074 человека.
Обновлено 27 июля в 15:10
Теннис
Теннисист Рублев поднялся на 29 позиций в рейтинге ATP
Обновлено в 02:12
Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Экономика
Фармритейлеры теряют покупателей
Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
Обновлено вчера в 12:29
Финансы
Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля
Аналитик предсказывает спокойный август для отечественной валюты — с сохранением сложившегося диапазона 62-64 рубля за доллар.
Обновлено в 01:00
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Политика
«Что ж вы за дебилы?»: Украинский депутат высказался резко против отмены празднования 9 мая
Бужанский в интервью украинским СМИ заявил, что не понимает сути этого дня, а если партия "Слуга народа" проголосует против празднования 9 мая, не поддержит такое решение.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности
Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
Обновлено вчера в 17:40