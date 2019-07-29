Общество

Москвичей предупредили о температурном антирекордеИзвестия вчера в 20:53

В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести». Отмечается, что на последние дни июля и начало августа выпадает ультраполярное вторжение, которое принесет похолодание.
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Синоптики предупредили о температурном антирекорде в Москве

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Жителей столицы ожидает температурный антирекорд

Газета.Ru02:45

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РБКвчера в 21:59

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Показатели термометров опустятся на 10 градусов в Московском регионе 29 июля

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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:35, Вашингтон
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