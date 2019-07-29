Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекордеИзвестия вчера в 20:53
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести». Отмечается, что на последние дни июля и начало августа выпадает ультраполярное вторжение, которое принесет похолодание.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:09, Вашингтон
Шоу-бизнес
Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум
Обновлено в 03:12
Технологии
Positive Technologies обновила свою систему выявления инцидентов
Positive Technologies обновила систему выявления инцидентов Maxpatrol SIEM.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Россия возродит расформированные при Горбачеве полки
Обновлено в 06:15
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Авто
Мастера тюнинга превратили Chevrolet Camaro во внедорожник. Видео
Для создания оригинального внедорожника мастера тюнинга взяли кузов от старого Шевроле Камаро и поставили его на базу Hummer H1.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Навальный может быть выписан и отправлен в спецприемник в понедельник
Оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в больнице после приступа острой аллергии («крапивница»), может быть выписан и отправлен в спецприемник уже сегодня, 29 июня, сообщила личный врач господина Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.
Обновлено в 06:58
Наука
Найдено эффективное лекарство против рака последней стадии
Ученые Института иммунотерапии рака при Онкологическом центре имени Джона Хопкинса в США сообщили об успешных испытаниях препарата ниволумаба (анти-PD-1) в борьбе против прогрессирующей и неподдающейся лечению другими методами меланомы, почечно-клеточного рака или немелкоклеточного рака легких.
Обновлено в 00:33
Экономика
Мутко предложил предоставлять обманутым дольщикам иное готовое жилье
Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам, купившим жилье в новостройках, квартиры в готовых или близких к завершению домах.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Вертолет Ми-26 развалился на части после аварийной посадки в Якутии
Вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку спустя несколько минут после взлета из Якутска.
Обновлено в 06:42
Политика
Власти Японии высказались против визита Медведева на Курилы
Ранее News.ru писал, что японский парламентарий Ходака Маруяма публично высказался за военный захват южной части Курил.
Обновлено в 05:25
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Центробанк отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация». Соответствующий приказ от 29 июля появился на сайте финансового регулятора.
Обновлено в 01:35
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Игры
Bully 2 может выйти осенью 2020 года
Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
«Фламенго» намерен купить футболиста «Спартака» Луиса Адриано
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
"Помимо подготовки боевиков, американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - сказал он.
Обновлено в 05:39
Футбол
Неизвестный напал на Месси во время вечеринки на Ибице
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси подвергся нападению во время отдыха на Ибице.
Обновлено в 03:24
Политика
Путин опустился на дно Финского залива
В 2013 году в Финском заливе Путин опускался в батискафе к месту затонувшего в 1869 году парусного винтового фрегата "Олег", а в 2015 году в Черном море погружался к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине.
Обновлено 27 июля в 08:32
Армия и оружие
В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500
В США предположили, что ведущим покупателем российской ракетной системы С-500, запущенной в производство в нынешнем году, станет Китай.
Обновлено в 05:20
Автоспорт
Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso
Российский гонщик Даниил Квят завоевал для итальянской команды «Формулы-1» Toro Rosso второй подиум в её истории.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек
В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Ростовской области в ДТП два человека погибли и восемь пострадали
В результате ДТП два человека погибли и восемь пострадали. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
В Генштабе России заявили о подготовке США 2700 боевиков в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской заявил, что американские военнослужащие занимаются подготовкой 2700 боевиков в районе базы Эт-Танф в Сирии.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Представитель Глюк’оZы прокомментировал слухи о ее разводе
С недавних пор поклонники обсуждают возможное расставание Натальи с бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено в 04:00
Футбол
Две бригады российских арбитров рассудят матчи Лиги Европы
Бригады российских судей под руководством Сергея Лапочкина и Виталия Мешкова назначены на матчи Лиги Европы, которые пройдут 1 августа.
Обновлено в 06:54
Экономика
FT сообщила о «борьбе кошек с собаками» вокруг СП «Яндекса» и Сбербанка
Глава банка Герман Греф не участвовал в заседании совета директоров «Яндекса» с тех пор, как сорвались переговоры по покупке доли в ИТ-компании, пишет FT со ссылкой на три источника, близких к компании.
Обновлено в 06:52
Единоборства
Отправление тела боксёра Дадашева из США в Россию задерживается
В Федерации бокса России сообщили, что тело скончавшегося в результате полученных в поединке травм Максима Дадашева будет доставлено из США в Россию позже запланированного срока.
Обновлено в 06:16