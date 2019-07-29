Общество

Москвичей предупредили о температурном антирекордеИзвестия вчера в 20:53

В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести». Отмечается, что на последние дни июля и начало августа выпадает ультраполярное вторжение, которое принесет похолодание.
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Жителей столицы ожидает температурный антирекорд

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Градус на понижение: москвичи ощутят ультраполярное вторжение

ТК Звездавчера в 19:59
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:09, Вашингтон
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Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в Сирии

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Власти Японии высказались против визита Медведева на Курилы

Ранее News.ru писал, что японский парламентарий Ходака Маруяма публично высказался за военный захват южной части Курил.
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Центробанк отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация». Соответствующий приказ от 29 июля появился на сайте финансового регулятора.
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"Помимо подготовки боевиков, американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - сказал он.
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Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси подвергся нападению во время отдыха на Ибице.
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В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек

В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.
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В Ростовской области в ДТП два человека погибли и восемь пострадали

В результате ДТП два человека погибли и восемь пострадали. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Армия и оружие

В Генштабе России заявили о подготовке США 2700 боевиков в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской заявил, что американские военнослужащие занимаются подготовкой 2700 боевиков в районе базы Эт-Танф в Сирии.
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