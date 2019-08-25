Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделеИзвестия вчера в 15:37
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа. По данным синоптиков, начало недели будет солнечным, сухим и теплым.
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с чего всё началось
В четверг, 29 августа, ожидается порядка 16–18 градусов днем и не выше пяти–семи градусов ночью, сообщается на официальном сайте центра погоды «Фобос».Вечерняя Москвавчера в 17:34
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«Фобос»: Температура в Москве опустится до плюс 5 градусов к концу следующей недели
Агентство Москвавчера в 15:57
Москвичам пообещали похолодание до пяти градусов в последнюю неделю лета
Вечерняя Москвавчера в 17:34
Во второй половине следующей недели в Подмосковье ожидаются первые заморозки
Вести Подмосковьявчера в 09:48
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