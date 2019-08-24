Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделеИзвестия вчера в 15:37
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа. По данным синоптиков, начало недели будет солнечным, сухим и теплым.
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с чего всё началось
В четверг, 29 августа, ожидается порядка 16–18 градусов днем и не выше пяти–семи градусов ночью, сообщается на официальном сайте центра погоды «Фобос».Вечерняя Москвавчера в 17:34
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Москвичам пообещали похолодание до пяти градусов в последнюю неделю лета
Вечерняя Москвавчера в 17:34
«Фобос»: Температура в Москве опустится до плюс 5 градусов к концу следующей недели
Агентство Москвавчера в 15:57
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Барселона — Бетис 5:2
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Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta
Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.
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Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
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Общество
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Площадь лесных пожаров в России выросла на 7,7 тыс. га, до 50,1 тыс. га, сообщает «Авиалесоохрана».
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По данным ведомства, на местные бюджеты положительно повлияли региональные преференции по налогам на прибыль и имущество только на 87 млрд рублей, следует из расчетов Минфина за 2018 года.
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