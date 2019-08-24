Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделеИзвестия вчера в 15:37

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа. По данным синоптиков, начало недели будет солнечным, сухим и теплым.
Читать в источнике
Комментировать58
с чего всё началось
В четверг, 29 августа, ожидается порядка 16–18 градусов днем и не выше пяти–семи градусов ночью, сообщается на официальном сайте центра погоды «Фобос
».
Вечерняя Москвавчера в 17:34

Подробнее о событии

Первые заморозки ожидаются на следующей неделе в Подмосковье

РИАМОвчера в 09:16

Москву ожидает похолодание

Molnet.ru02:19

Москвичам пообещали похолодание до пяти градусов в последнюю неделю лета

Вечерняя Москвавчера в 17:34

Температура в Москве понизится до +5 к концу следующей недели

Москва 24вчера в 16:19

«Фобос»: Температура в Москве опустится до плюс 5 градусов к концу следующей недели

Агентство Москвавчера в 15:57

Во второй половине следующей недели в Подмосковье ожидаются первые заморозки

Вести Подмосковьявчера в 09:48

На предстоящей неделе в Коми ударят заморозки

Комиинформ00:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Авто

Названы самые выносливые автомобили за 50 000 рублей

Обновлено в 00:44
Политика

Выборы президента начались в Абхазии

Обновлено в 01:26
Политика

AFP: лидеры стран G7 выступили за расширение взаимодействия с Россией

Страны - участницы саммита Группы семи (G7) в Биаррице договорились о более тесной координации с Россией по различным вопросам, однако пока не готовы к расширению формата "семерки" за счет Москвы.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Харькове обвалился автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Политика

Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе показал подросшего внебрачного сына Константина

Певец Валерий Меладзе показал публике подросшего внебрачного сына, рассказав об увлечениях наследника.
Обновлено в 03:26
Авто

Названы топ-5 внедорожников для сурового бездорожья

Эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 серийных SUV, которые лучше всего подходят для сурового бездорожья.
Обновлено в 03:14
Авто

LADA Vesta получила ограничители для дверей

Ограничители, появившиеся на свежих LADA Vesta, позволяют открывать и закрывать двери легко и бесшумно, удерживая их в промежуточном положении даже при сильном ветре.
Обновлено вчера в 05:02
Экономика

Действие антидемпинговой пошлины на ж/д колеса из Украины временно прекращается

Действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на стальные цельнокатаные колеса из Украины приостанавливается на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с воскресенья до 1 июня 2020 года.
Обновлено вчера в 17:15
Хоккей

Обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун перешел в «Тампу»

Обновлено в 02:20
Происшествия

В Якутии на свадьбах в двух ресторанах отравились 36 человек

Минимум 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах Якутска - "София" и "Белые ночи", сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 04:09
Происшествия

С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321

Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

Максим Виторган и Нино Нинидзе отдохнули с друзьями

Максим Виторган и Нино Нинидзе отдыхают вместе на яхте. Зато звезды дают волю чувствам на совместном отдыхе.
Обновлено в 04:30
Общество

В Чечне открыли самую крупную в Европе мечеть

ИА «Ореанда-Новости» В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть.
Обновлено 23 августа в 07:38
Происшествия

Во Владикавказе рядом со сгоревшим недавно цехом вновь произошел пожар

Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск

Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.
Обновлено вчера в 17:22
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Изначально планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника".
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Врачи отказались принимать россиянку с отеком легких из-за окончания смены

В Тюмени врачи больницы отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что у них оставалось «пять минут» до окончания дежурства.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Израильские истребители вторглись в воздушное пространство Ливана

Обновлено в 04:16
Политика

Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины

Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочерью

Певица Светлана Лобода порадовала поклонников редкими фото своей младшей дочери Тильды, которые она опубликовала в Instagram.
Обновлено вчера в 11:52
Общество

Оксимирон сообщил об уходе из лейбла Booking Machine

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) объявил о прекращении сотрудничества с лейблом Booking Machine.
Обновлено вчера в 22:12
Футбол

Семак критично высказался о состоянии стадиона в Уфе

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от проигранного его командой гостевого матча с "Уфой" (0:1), состоявшегося в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sports.ru со ссылкой на инстаграм-аккаунт ProstoProSport.
Обновлено вчера в 15:11
Общество

Исследователи выяснили, сколько россиян трут памятники на удачу

По данным опроса туристического сервиса Туту.ру, 57% жителей России считают, что прикосновения наносят вред скульптурам, а потому не трут их на удачу.
Обновлено в 01:10
Политика

В Европарламенте заявили о бесполезности G7 без России

Ранее Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Обновлено вчера в 22:09
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 15:57
Единоборства

Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона

В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Пилот погиб при крушении вертолета Ми-2 на Кубани

Позднее в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ "Интерфаксу" подтвердили гибель пилота при крушении вертолета в Каневском районе Краснодарского края.
Обновлено вчера в 12:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное