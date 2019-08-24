Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделеИзвестия вчера в 15:37
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа. По данным синоптиков, начало недели будет солнечным, сухим и теплым.
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с чего всё началось
В четверг, 29 августа, ожидается порядка 16–18 градусов днем и не выше пяти–семи градусов ночью, сообщается на официальном сайте центра погоды «Фобос».Вечерняя Москвавчера в 17:34
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Москвичам пообещали похолодание до пяти градусов в последнюю неделю лета
Вечерняя Москвавчера в 17:34
«Фобос»: Температура в Москве опустится до плюс 5 градусов к концу следующей недели
Агентство Москвавчера в 15:57
Во второй половине следующей недели в Подмосковье ожидаются первые заморозки
Вести Подмосковьявчера в 09:48
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Авто
Названы самые выносливые автомобили за 50 000 рублей
Обновлено в 00:44
Политика
Выборы президента начались в Абхазии
Обновлено в 01:26
Политика
AFP: лидеры стран G7 выступили за расширение взаимодействия с Россией
Страны - участницы саммита Группы семи (G7) в Биаррице договорились о более тесной координации с Россией по различным вопросам, однако пока не готовы к расширению формата "семерки" за счет Москвы.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе показал подросшего внебрачного сына Константина
Певец Валерий Меладзе показал публике подросшего внебрачного сына, рассказав об увлечениях наследника.
Обновлено в 03:26
Авто
Названы топ-5 внедорожников для сурового бездорожья
Эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 серийных SUV, которые лучше всего подходят для сурового бездорожья.
Обновлено в 03:14
Авто
LADA Vesta получила ограничители для дверей
Ограничители, появившиеся на свежих LADA Vesta, позволяют открывать и закрывать двери легко и бесшумно, удерживая их в промежуточном положении даже при сильном ветре.
Обновлено вчера в 05:02
Экономика
Действие антидемпинговой пошлины на ж/д колеса из Украины временно прекращается
Действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на стальные цельнокатаные колеса из Украины приостанавливается на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с воскресенья до 1 июня 2020 года.
Обновлено вчера в 17:15
Хоккей
Обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун перешел в «Тампу»
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Якутии на свадьбах в двух ресторанах отравились 36 человек
Минимум 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах Якутска - "София" и "Белые ночи", сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 04:09
Происшествия
С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321
Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе отдохнули с друзьями
Максим Виторган и Нино Нинидзе отдыхают вместе на яхте. Зато звезды дают волю чувствам на совместном отдыхе.
Обновлено в 04:30
Общество
В Чечне открыли самую крупную в Европе мечеть
ИА «Ореанда-Новости» В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть.
Обновлено 23 августа в 07:38
Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.
Обновлено вчера в 17:22
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Изначально планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника".
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Врачи отказались принимать россиянку с отеком легких из-за окончания смены
В Тюмени врачи больницы отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что у них оставалось «пять минут» до окончания дежурства.
Обновлено в 04:30
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочерью
Певица Светлана Лобода порадовала поклонников редкими фото своей младшей дочери Тильды, которые она опубликовала в Instagram.
Обновлено вчера в 11:52
Общество
Оксимирон сообщил об уходе из лейбла Booking Machine
Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) объявил о прекращении сотрудничества с лейблом Booking Machine.
Обновлено вчера в 22:12
Футбол
Семак критично высказался о состоянии стадиона в Уфе
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от проигранного его командой гостевого матча с "Уфой" (0:1), состоявшегося в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sports.ru со ссылкой на инстаграм-аккаунт ProstoProSport.
Обновлено вчера в 15:11
Общество
Исследователи выяснили, сколько россиян трут памятники на удачу
По данным опроса туристического сервиса Туту.ру, 57% жителей России считают, что прикосновения наносят вред скульптурам, а потому не трут их на удачу.
Обновлено в 01:10
Политика
В Европарламенте заявили о бесполезности G7 без России
Ранее Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Обновлено вчера в 22:09
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Пилот погиб при крушении вертолета Ми-2 на Кубани
Позднее в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ "Интерфаксу" подтвердили гибель пилота при крушении вертолета в Каневском районе Краснодарского края.
Обновлено вчера в 12:12