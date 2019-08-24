с чего всё началось

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа. По данным синоптиков, начало недели будет солнечным, сухим и теплым.

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

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Армия и оружие Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.

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