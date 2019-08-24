Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделеИзвестия 15:37

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа. По данным синоптиков, начало недели будет солнечным, сухим и теплым.
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с чего всё началось
В четверг, 29 августа, ожидается порядка 16-18 градусов днем и не выше пяти-семи градусов ночью, сообщается на официальном сайте центра погоды «Фобос
».
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Московский регион ждёт резкое похолодание

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Температура в Москве понизится до +5 к концу следующей недели

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Агентство Москва15:57

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Во второй половине следующей недели в Подмосковье ожидаются первые заморозки

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В конце августа в Московской области прогнозируются первые заморозки

Molnet.ru09:28

Первые заморозки ожидаются на следующей неделе в Подмосковье

РИАМО09:16
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Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск

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Армия и оружие

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Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2

Вертолет Ми-2 упал в Каневском районе Краснодарского края, в результате инцидента погиб пилот.
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Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
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Во Франции полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

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Российский боксер, чемпионат мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев успешно защитил свой титул, победив британца Энтони Ярда.
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Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.
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