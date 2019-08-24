Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделеИзвестия 15:37
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа. По данным синоптиков, начало недели будет солнечным, сухим и теплым.
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с чего всё началось
В четверг, 29 августа, ожидается порядка 16-18 градусов днем и не выше пяти-семи градусов ночью, сообщается на официальном сайте центра погоды «Фобос».Вечерняя Москва17:34
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«Фобос»: Температура в Москве опустится до плюс 5 градусов к концу следующей недели
Агентство Москва15:57
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Что вы ни говорите, а на Украине либо кто-то в лесу сдох, как говорили наши предки, либо действительно начали происходить какие-то изменения в высшем украинском политикуме.
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Обновлено в 09:25
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Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова
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Футбол
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ
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Обновлено в 14:22
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«Верю в инопланетян»: космонавт Салижан Шарипов отмечает 55-летие
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Футбол
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «ПСЖ» Неймара.
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В Индии рассказали о намерениях приобрести танки Т-14 «Армата»
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Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine
Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.
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Финские инженеры запустят спутники при помощи воздушных шаров
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